La gran noche de Franco Mastantuono en el triunfo del Real Madrid: golazo, lujo y ovación

El entrenador Álvaro Arbeloa sostuvo la confianza en el argentino y lo incluyó desde el inicio, pese a la presión mediática. En la temporada actual, Mastantuono suma 19 partidos oficiales, 2 goles y 3 amonestaciones, números que, sin ser deslumbrantes, reflejan regularidad y peso en la rotación del equipo. El futbolista, además, busca un lugar en la selección argentina con la mira puesta en el Mundial 2026.

i (1) Franco Mastantuono festeja con Mbappé EFE

Una goleada para recuperar la confianza

El Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco y quedó a un paso de los octavos de final del certamen continental. Además, Vinícius fue determinante con un gol y dos asistencias, mientras que Mbappé firmó un doblete, alcanzó 11 goles en la Champions y 32 en la temporada, e igualó un registro histórico de Cristiano Ronaldo en fase de grupos. Jude Bellingham selló el sexto tanto.

El Mónaco descontó a través de Jordan Teze tras un error defensivo, pero quedó 19° en la clasificación y con chances reducidas. Con este resultado, el Real Madrid mantiene su invicto como local ante equipos franceses en la Champions (10 victorias y 4 empates) y solo necesita un punto en la última jornada para asegurar su clasificación directa.