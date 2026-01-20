La gran noche de Franco Mastantuono en el triunfo del Real Madrid: golazo, lujo y ovación
El Bernabeu reconoció el gran partido del ex River que marcó su primer tanto por Champions League, en la goleada del Merengue al Mónaco por 6 a 1.
La gran noche de Franco Mastantuono en el triunfo del Real Madrid.
Franco Mastantuono fue una de las grandes figuras en la contundente victoria del Real Madrid ante el AS Mónaco por la UEFA Champions League. El argentino marcó un golazo con su pierna menos hábil en el Estadio Santiago Bernabéu para la goleada por 6-1 que dejó a los españoles a un paso de la clasificación directa a los octavos de final.
Con su conquista, Mastantuono se convirtió en el segundo argentino más joven en anotar en la Champions League, con 18 años, 5 meses y 6 días, solo por detrás de Lionel Messi, quien lo logró el 2 de noviembre de 2005 con el FC Barcelona frente a Panathinaikos, a los 18 años, 4 meses y 9 días.
La actuación del argentino tuvo un peso especial por el contexto previo: llegaba con críticas de parte de hinchas y del periodismo local. La respuesta fue futbolística. A los 6 minutos del segundo tiempo, recibió un pase de Vinícius Júnior por derecha y definió de primera, con un derechazo a colocar, para firmar el tercer gol de la noche.
Embed
Además, Mastantuono participó en el primer tanto, convertido por Kylian Mbappé, y en la primera mitad se dio el lujo de tirar un caño que levantó al público del Bernabéu. Fue reemplazado a quince minutos del final por Gonzalo García y se retiró ovacionado, en una señal clara del respaldo del estadio.
El entrenador Álvaro Arbeloa sostuvo la confianza en el argentino y lo incluyó desde el inicio, pese a la presión mediática. En la temporada actual, Mastantuono suma 19 partidos oficiales, 2 goles y 3 amonestaciones, números que, sin ser deslumbrantes, reflejan regularidad y peso en la rotación del equipo. El futbolista, además, busca un lugar en la selección argentina con la mira puesta en el Mundial 2026.
Una goleada para recuperar la confianza
El Real Madrid goleó 6-1 al Mónaco y quedó a un paso de los octavos de final del certamen continental. Además, Vinícius fue determinante con un gol y dos asistencias, mientras que Mbappé firmó un doblete, alcanzó 11 goles en la Champions y 32 en la temporada, e igualó un registro histórico de Cristiano Ronaldo en fase de grupos. Jude Bellingham selló el sexto tanto.
El Mónaco descontó a través de Jordan Teze tras un error defensivo, pero quedó 19° en la clasificación y con chances reducidas. Con este resultado, el Real Madrid mantiene su invicto como local ante equipos franceses en la Champions (10 victorias y 4 empates) y solo necesita un punto en la última jornada para asegurar su clasificación directa.