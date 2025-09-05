En vivo Radio La Red
Mundo
Hamas
Israel
Guerra en Medio Oriente

Dramático: Hamas publicó un video donde aparecen dos rehenes israelíes capturados en 2023

Uno de ellos se llama Guy Gilboa-Dalal y fue tomado como rehén en el cruento ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Lleva 699 días en cautiverio. En el video se ve a otro rehén cuya familia pidió que no se difunda su identidad.

por Roberto Adrián Maidana |
El rostro del rehén en manos de Hamas

El rostro del rehén en manos de Hamas, luego de 699 en cautiverio. (Foto: Gentileza News.AZ) 
La imagen lo muestra tomándose la cabeza (rapado, en lugar de su pelo enrulado) y luego, le habla directamente al primer ministro Benjamín Netanyahu. El video tiene otro elemento adicional: hacia el final de los casi tres minutos y medio de vídeo, se ve a Guy junto a otro secuestrado. La familia de ese otro rehén pidió que ni siquiera se difunda su nombre.

Guy Gilboa-Dalal fue tomado como rehén cuando asistió al recital "rave" en la zona cercana a Gaza el 7 de octubre de 2023.

El mensaje desesperado de los rehenes

Como en todos los casos que hemos conocido en estos 22 meses de guerra entre Israel y Hamas, los mensajes de los rehenes son crueles por su dramatismo. En primer lugar, con solo comparar su aspecto y semblante con su vida antes de ser capturados, el contraste es demoledor. No sólo están asustados - más que comprensible - sino que se los ve muy demacrados. A los hombres, además, los terroristas de Hamas les cortaron el pelo hasta raparlos por completo. Y cuando envía mensajes críticos al primer ministro israelí, se los ve quebrados por la tensión del momento.

El caso de Guy no es la excepción, además de la edición que realizan los propios terroristas de Hamas. Lo primero se impacta es que la imagen lo muestra muy flaco, vestido de negro y refregándose las manos por su cabeza y cara. Luego, la secuencia lo muestra diciendo un mensaje directamente al primer ministro de Israel.

Esto es una de las "tácticas" que parece tener algún efecto para Hamas. Cada vez que ha aparecido un contenido similar, tiene impacto en las familias de los rehenes que vuelven con su reclamo permanente al gobierno israelí para que haga una gestión exitosa de una buena vez para recuperar a todos los cautivos. Vivos o muertos. La angustia extrema lleva ya casi dos años.

Un mensaje con una doble extorsión de Hamas

La primera extorsión es ver la imagen de un ser querido en una situación ultrajante. Pero también, el contenido de los mensajes que los obligan a leer. En el caso del joven Guy, dice lo siguiente.

"Los rehenes permaneceremos en los lugares que Israel anunció que atacará. Esta acción supone un peligro inmediato para los rehenes que llevamos 700 días languideciendo en los túneles de Hamas". Así agregan un elemento más de conflicto y zozobra.

Hamas utiliza a los rehenes como una "barrera" para intentar frenar los ataques de Israel que no cesan. Si los rehenes están en la ciudad de Gaza, por ejemplo, un ataque de las IDF israelíes también los pone en un riesgo cierto de morir por los bombardeos.

El "éxito relativo" de esta extorsión, se ve tras cada video. En un comunicado conciso emitido el viernes por la mañana, el Cuartel General de las Familias de los Rehenes afirmó que las FDI no tienen información precisa sobre la ubicación de los rehenes y advirtió que la operación en Gaza podría provocar su asesinato y desaparición definitiva en las ruinas de la Franja.

Los familiares de los rehenes también le dicen al gobierno israelí: "Esta acción representa un peligro inmediato y directo para nuestros seres queridos. Lamentablemente, no hemos sabido nada sobre cómo protegerlo".

En el video, aparece fugazmente otro rehén con quien Guy intercambia unas palabras y un abrazo. (Foto: Captura de TV)

Una imagen colateral de otro rehén vivo

Mientras Guy va dando su mensaje, la camioneta en la que está, avanza. En un momento, aparece otro rehén en condiciones muy parecidas. Se nota que tiene el pelo rapado aunque tiene una gorra. Intercambian unas palabras en esa delicada situación. Al ver el mensaje, sus familiares en Israel le pidieron especialmente al gobierno que no den ningún tipo de información: ni su nombre, ni su edad, ni dónde fue tomado como rehén o que exigen para que ingrese en una negociación que nunca termina de producirse.

Luego de muchos días sin ningún tipo de "pruebas de vida", llega este triste video. Mientras tanto, el gobierno israelí sigue convencido de que sólo con más bombardeos y la presencia militar en Gaza, harán que Hamas libere a los rehenes.

