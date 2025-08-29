Quiénes son los dos rehenes cuyos cuerpos Israel logró recuperar en un operativo en Gaza

Ilan Weiss no tuvo esa posibilidad. Se lo llevaron cautivo y murió ese mismo primer día de barbarie. Durante estos casi 700 días no se supo absolutamente nada sobre él. Este viernes, las fuerzas militares de Israel hallaron sus restos. También enviaron a suelo israelí los restos de otra persona. Pero debe ser analizada para poder determinar de quién se trata.

La recuperación de un rehén, pero muerto

Miri Gad Mesika, portavoz de Be’eri dijo en un comunicado: “Esta mañana recibimos las malas noticias sobre el asesinato de Ilan Weiss, miembro del kibutz, en el Shabat Negro". En ese momento Ilan fue declarado desaparecido. Era un hombre de familia y un padre dedicado a sus hijas. Era líder adjunto del equipo de emergencia. Solicitamos que sea reconocido como un soldado de las FDI que murió en cumplimiento de su deber cuando fue a abrir la armería”, completó el mensaje.

El comunicado oficial israelí dice: "Les informamos que, en una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se recuperó en la Franja de Gaza el cuerpo del difunto Ilan Weiss y hallazgos relacionados con otra persona secuestrada, cuyo nombre aún no se ha revelado. El comunicado ratifica la primera información: Weiss murió el mismo día en que fue secuestrado por los terroristas de Hamas.

Cuántos rehenes quedan, ¿cuántos siguen con vida?

Las FDI dijeron que la compleja misión de recuperación en Gaza - que no excluye la posibilidad de ocupar por completo a la capital de la Franja de Gaza. Netanyahu, el primer ministro, envió sus condolencias a las familias y elogió a las fuerzas de seguridad por su determinación y valentía. Reiteró que Israel no descansará hasta que todos los rehenes, tanto vivos como muertos, sean devueltos.

protestasen tel aviv Familias de rehenes, de protesta por las calles de Tel Aviv contra la política sobre el tema que lleva adelante el primer ministro de Israel. (Foto: Gentileza Jerusalem Times)

Esta es la gran pregunta. Cuántos rehenes soportan estos casi 700 días de cautiverio y malos tratos. Según cifras oficiales, 48 rehenes permanecen cautivos en la Franja de Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos. En tanto, las calles de Tel Aviv, se llevaron de manifestantes contra el gobierno. Critican su estrategia de seguir bombardeando para presionar a Hamas. Dicen que así, solo lograrán que mueran todos los rehenes, si es que alguno sigue vivo.

La recuperación de Weiss, pero al igual que el otro rehén que no se sabe aún su identidad son solo sus cuerpos sin vida. La manera de intentar recuperarlos con vida, he tenido un resultado, cuando menos, muy cuestionable.