Mundo
rehenes
Muertos
Guerra de Israel y Hamas

Quiénes son los dos rehenes cuyos cuerpos Israel logró recuperar en un operativo en Gaza

Israel había advertido que lanzaría una nueva ofensiva sobe la ciudad de Gaza para obligar a Hamas a liberar a los rehenes que conserva desde el 7 de octubre de 2023. Es un número no muy preciso en torno a las 20 personas.

por Roberto Adrián Maidana |
La falta de datos

La falta de datos, el tiempo transcurrido y estas recuperaciones de rehenes muertos, hacen difícil pensar en que algún otro más regrese con vida.

Una noticia que no hace más que demostrar la crueldad de la guerra. Israel anunció que logró recuperar a otro rehén secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. Se trata de Ilan Weiss de 56 años, pero lamentablemente, solo llegaron para rescatar sus restos mortales. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que también encontraron los restos de otro rehén, cuyo nombre aún no se ha revelado.

La familia de Ilan Weiss fue notificada que fue asesinado durante la salvaje incursión de Hamas en el kibutz Be’eri. Esto significa que murió cuando lo llevaban como rehén a la Franja de Gaza o al llegar. Es decir, lleva 692 días muerto.

rehen en la franja de gaza
Ilan Weiss, el rehén recuperado por Israel en la Franja de Gaza. Llevaba 692 días muertos, asesinado el primer día del ataque de Hamas en suelo israelí. (Foto: Jerusalem Post)

Los Weiss fueron de los que más sufrieron ese fatídico sábado 7 de octubre de hace dos años. En el ataque al kibutz en el que vivían, la esposa Shiri y su hija Noga fueron secuestradas. Así permanecieron hasta ser liberadas durante una tregua de una semana a finales de noviembre en los combates en Gaza contra Hamas.

Los terroristas primero secuestraron a Shiri de 53 años e incendiaron su casa. Noga se escondió debajo de una cama en la habitación segura. Cuando las llamas aumentaron, se vio obligada a abandonar ese refugio, huyó por una ventana a un campo cercano, pero allí la atraparon los terroristas.

Ilan Weiss no tuvo esa posibilidad. Se lo llevaron cautivo y murió ese mismo primer día de barbarie. Durante estos casi 700 días no se supo absolutamente nada sobre él. Este viernes, las fuerzas militares de Israel hallaron sus restos. También enviaron a suelo israelí los restos de otra persona. Pero debe ser analizada para poder determinar de quién se trata.

La recuperación de un rehén, pero muerto

Miri Gad Mesika, portavoz de Be’eri dijo en un comunicado: “Esta mañana recibimos las malas noticias sobre el asesinato de Ilan Weiss, miembro del kibutz, en el Shabat Negro". En ese momento Ilan fue declarado desaparecido. Era un hombre de familia y un padre dedicado a sus hijas. Era líder adjunto del equipo de emergencia. Solicitamos que sea reconocido como un soldado de las FDI que murió en cumplimiento de su deber cuando fue a abrir la armería”, completó el mensaje.

El comunicado oficial israelí dice: "Les informamos que, en una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se recuperó en la Franja de Gaza el cuerpo del difunto Ilan Weiss y hallazgos relacionados con otra persona secuestrada, cuyo nombre aún no se ha revelado. El comunicado ratifica la primera información: Weiss murió el mismo día en que fue secuestrado por los terroristas de Hamas.

Cuántos rehenes quedan, ¿cuántos siguen con vida?

Las FDI dijeron que la compleja misión de recuperación en Gaza - que no excluye la posibilidad de ocupar por completo a la capital de la Franja de Gaza. Netanyahu, el primer ministro, envió sus condolencias a las familias y elogió a las fuerzas de seguridad por su determinación y valentía. Reiteró que Israel no descansará hasta que todos los rehenes, tanto vivos como muertos, sean devueltos.

protestasen tel aviv
Familias de rehenes, de protesta por las calles de Tel Aviv contra la pol&iacute;tica sobre el tema que lleva adelante el primer ministro de Israel. (Foto: Gentileza Jerusalem Times)

Esta es la gran pregunta. Cuántos rehenes soportan estos casi 700 días de cautiverio y malos tratos. Según cifras oficiales, 48 rehenes permanecen cautivos en la Franja de Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos. En tanto, las calles de Tel Aviv, se llevaron de manifestantes contra el gobierno. Critican su estrategia de seguir bombardeando para presionar a Hamas. Dicen que así, solo lograrán que mueran todos los rehenes, si es que alguno sigue vivo.

La recuperación de Weiss, pero al igual que el otro rehén que no se sabe aún su identidad son solo sus cuerpos sin vida. La manera de intentar recuperarlos con vida, he tenido un resultado, cuando menos, muy cuestionable.

Por Roberto Adrián Maidana
