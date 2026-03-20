Un furioso Donald Trump estalló contra los aliados de la OTAN: "Son cobardes y lo vamos a recordar"

Trump insistió en que Washington no debería asumir en soledad el costo militar y logístico de resguardar el tránsito de buques petroleros, especialmente cuando gran parte de ese crudo tiene como destino el mercado europeo. Sus palabras reflejan una postura ya conocida: la exigencia de mayor carga compartida en materia de defensa.

Las críticas llegan en un momento delicado, con amenazas latentes sobre el flujo energético global y temores de una escalada que impacte en los precios del petróleo. En este escenario, la falta de coordinación entre aliados occidentales podría debilitar la capacidad de respuesta ante eventuales bloqueos o ataques.

Las declaraciones de Trump, además, reabren el debate sobre el rol de Europa en la seguridad internacional y su dependencia estratégica de Estados Unidos.

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