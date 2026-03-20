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Un furioso Donald Trump estalló contra los aliados de la OTAN: "Son cobardes y lo vamos a recordar"

El presidente estadounidense volvió a arremeter contra los líderes europeos - integrantes de la Alianza Atlántica (OTAN) - por no ayudar a Estados Unidos a liberar el paso de los petroleros por el Estrecho de Ormuz.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Donald Trump volvió a la carga contra los aiados euopeos. (foto: Reuters)

Donald Trump volvió a la carga contra los "aiados" euopeos. (foto: Reuters)

“¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel! Una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y nosotros lo recordaremos!" . Eso dijo el presidente Trump, lleno de enojo.

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En sus mensajes por las redes sociales, agregó:"Nos está yendo extraordinariamente bien en Irán. La diferencia entre ellos y nosotros es que hace dos semanas tenían una armada. Ahora no tienen ninguna. Está toda en el fondo del mar. 58 barcos hundidos en dos días. Tenemos la mejor armada del mundo".

Las recientes declaraciones de Donald Trump reavivaron la tensión entre Estados Unidos y sus aliados europeos en medio de la crisis en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

El exmandatario cuestionó con dureza la falta de compromiso de varios países europeos para garantizar la seguridad marítima en la zona, en un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente. “Europa se beneficia del petróleo que pasa por Ormuz, pero no está haciendo lo suficiente para protegerlo”, afirmó, en un mensaje que apunta directamente a los socios de la OTAN.

Trump insistió en que Washington no debería asumir en soledad el costo militar y logístico de resguardar el tránsito de buques petroleros, especialmente cuando gran parte de ese crudo tiene como destino el mercado europeo. Sus palabras reflejan una postura ya conocida: la exigencia de mayor carga compartida en materia de defensa.

Las críticas llegan en un momento delicado, con amenazas latentes sobre el flujo energético global y temores de una escalada que impacte en los precios del petróleo. En este escenario, la falta de coordinación entre aliados occidentales podría debilitar la capacidad de respuesta ante eventuales bloqueos o ataques.

Las declaraciones de Trump, además, reabren el debate sobre el rol de Europa en la seguridad internacional y su dependencia estratégica de Estados Unidos.

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