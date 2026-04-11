Hubo dos rondas de negociaciones entre EEUU e Irán, y se espera una tercera para "esta noche o mañana"
La televisión estatal iraní informó el desarrollo del diálogo y que habrá un tercer encuentro. Comentaron, además, que buscan alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego.
Hubo dos rondas de negociaciones entre EEUU e Irán, y se espera una tercera para "esta noche o mañana".
Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos avanzan con nuevas rondas de diálogo mientras crece la expectativa por un acuerdo de paz más amplio que el actual alto el fuego temporal. En paralelo, Estados Unidos desplegó buques de guerra en el estratégico estrecho de Ormuz y el papa León XIV convocó a una vigilia global por la paz.
Según informó la televisión estatal iraní, este sábado se realizaron dos rondas de negociaciones en Islamabad entre la República Islámica y Washington, y se espera una tercera instancia “probablemente esta noche o mañana”, en un contexto de alta tensión en Medio Oriente.
De acuerdo con fuentes cercanas a los negociadores, equipos técnicos de ambos países ya intercambian borradores de textos con el objetivo de alcanzar un acuerdo que vaya más allá del alto el fuego de dos semanas que comenzó a regir el miércoles.
En la misma línea, dos altos funcionarios de Pakistán, que participa como mediador, confirmaron que se llevaron adelante dos sesiones consecutivas en Islamabad, y destacaron que el clima de las conversaciones fue “cordial”, pese a la histórica rivalidad entre ambos países.
Por su parte, la Casa Blanca ratificó que las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Irán y Pakistán continúan activas, y evitó dar mayores precisiones sobre avances concretos, aunque reconoció que se mantienen contactos de alto nivel.
Tensión en el estrecho de Ormuz: EEUU despliega buques de guerra
En paralelo a las negociaciones diplomáticas, el escenario militar sigue en alerta. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el despliegue de dos buques de guerra en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético global.
Se trata del USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, que iniciaron una misión de desminado tras la detección de explosivos en la zona, presuntamente colocados por fuerzas vinculadas a Irán.
El almirante Brad Cooper explicó que la operación busca garantizar la seguridad marítima y restablecer el flujo comercial internacional, en un corredor por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.
“Pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, afirmó el jefe militar, en medio de la preocupación internacional por posibles interrupciones en el suministro energético.
Llamado global: el papa León XIV convoca a rezar por la paz
En medio de la escalada diplomática y militar, el papa León XIV realizó un fuerte llamado a la comunidad internacional para rezar por la paz. A través de sus redes sociales, el Sumo Pontífice invitó a fieles de todo el mundo a participar de una vigilia de oración que encabezará en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.