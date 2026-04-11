Hubo dos rondas de negociaciones entre EEUU e Irán, y se espera una tercera para "esta noche o mañana". 

Por su parte, la Casa Blanca ratificó que las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Irán y Pakistán continúan activas, y evitó dar mayores precisiones sobre avances concretos, aunque reconoció que se mantienen contactos de alto nivel.

descarga (35) El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance a cargo de las negociaciones.

Tensión en el estrecho de Ormuz: EEUU despliega buques de guerra

En paralelo a las negociaciones diplomáticas, el escenario militar sigue en alerta. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el despliegue de dos buques de guerra en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético global.

Se trata del USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, que iniciaron una misión de desminado tras la detección de explosivos en la zona, presuntamente colocados por fuerzas vinculadas a Irán.

El almirante Brad Cooper explicó que la operación busca garantizar la seguridad marítima y restablecer el flujo comercial internacional, en un corredor por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.

TLOJD7HZJNBCTOK3LCHMG63PNQ Los portaaviones USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy formaron parte de la misión de desminado.

“Pronto compartiremos este corredor seguro con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, afirmó el jefe militar, en medio de la preocupación internacional por posibles interrupciones en el suministro energético.

Llamado global: el papa León XIV convoca a rezar por la paz

En medio de la escalada diplomática y militar, el papa León XIV realizó un fuerte llamado a la comunidad internacional para rezar por la paz. A través de sus redes sociales, el Sumo Pontífice invitó a fieles de todo el mundo a participar de una vigilia de oración que encabezará en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

Embed Renuevo a todos la invitación a unirse a mí en la Vigilia de Oración por la Paz que celebraremos en la Basílica de San Pedro a las 18.00, hora de Roma. #OremosJuntos #Pazhttps://t.co/rPgGNk7uN2 — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 11, 2026

“Renuevo mi invitación a todos a unirse a la vigilia de oración por la paz”, expresó el Papa, en un mensaje que busca reforzar el pedido de diálogo en un contexto global atravesado por conflictos.