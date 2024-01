Efecto invernadero: por qué la humanidad avanza dramáticamente al punto de no retorno

Embed

El efecto invernadero provoca un cambio climático que afecta a todo el planeta Tierra, con la proliferación de zonas desérticas, incendios y lluvias torrenciales en zonas desacostumbradas, además de un perjuicio para la economía de los países y los lugares aptos para la vida.

Estos fenómenos se dan cada vez con más violencia y con más frecuencia y afectan a millones de personas en un número creciente. Por eso, los acuerdos internacionales, como el protocolo de París de 2015, pusieron un límite para las emisiones del dióxido de carbono para evitar que la temperatura global se eleve en 2 grados, suficientes para comenzar a tener consecuencias climáticas severas o irreversibles.

Los acuerdos están en el papel, pero lejos de la realidad. Un estudio de Naciones Unidas demuestra que, desde 1960, la curva de las emisiones de CO avanza exponencialmente. Lo que nos acerca a un punto de "no retorno" para el efecto invernadero.

curva de emisiones de co2.jpg Las emisiones de dióxido de carbono aumentan cada año y comprometen la vida tal como la conocemos (Foto: gráfico de NASA).

Acuerdos que no se cumplen contra el cambio climático

Las emisiones de dióxido de carbono (CO) disminuyeron notablemente en el año 2020 por el parate mundial de la economía a raíz de la pandemia de Covid-19. Pero desde 2021, los niveles de emisión volvieron a aumentar conforme se fue recuperando la economía mundial. En año 2023 marcó un récord en ese sentido, lo que demuestra que pese a los compromisos que se ratifican en cada cumbre anual del clima -aun con muchas dificultades- hay valores que no se respetan y que no hace más que avanzar hacia un punto de "no retorno" en cuanto al cambio climático.

En este año, a solo 6 de las metas fijadas para 2030 por los protocolos de París en el 2015, haría falta limitar a menos de 11 gigatoneladas por año las emisiones de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera para evitar un aumento global de 2 grados. Ese es el límite que los científicos calculan para no comenzar a padecer de manera irreversible severos cambios climáticos.

Según los datos registrados por el reporte de emisiones de gas de Naciones Unidas para el año 2023, estamos casi un 30% por encima de ese tope necesario para preservar la vida tal como la conocemos.

La meta del año 2030 ya es casi imposible de cumplir y los datos dan una proyección preocupante para dentro de solo 26 años.

En los años 70, el CO presentaba un aumento anual del 10% más que el año anterior.

En los años transcurridos desde 2020, el aumento ha crecido hasta un 20% más que el año anterior.

Para el año 2050, la tendencia dice que el aumento será un 33% mayor que el año precedente.

gases de co2 en el planeta.jpg Representación del aumento de las emisiones de dióxido de carbono en todo el planeta (Foto: captura de TV).

El problema de no hacer algo realmente en serio, responsabilidad de los países más desarrollados y más contaminantes, es que estamos en una carrera hacia un "punto de no retorno"

El año que acaba de terminar, el 2023, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se produjo la mayor anomalía térmica del período instrumental 1850-2023. En noviembre, la temperatura global aumentó 2,1 grados, que supera en más de medio grado el umbral de 1,5 grados del acuerdo de París de 2015.