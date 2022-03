El crudo relato de Sasha, la niña ucraniana que debió ser amputada tras un disparo mientras intentaba huir de la guerra

sasha.jpg Sasha, una niña ucraniana de nueve años a la que le tuvieron que amputar un brazo tras recibir un disparo

Sasha recordó como vivió ese terrible momento: "Me dispararon en el brazo. Corrí detrás de mi hermana. Mi mamá se cayó y pensé que era el final, pero ella no estaba muerta, solo se estaba refugiando de los disparos. Se estaba escondiendo", cuenta. "Entonces, perdí el conocimiento. Alguien me llevó a un sótano. Allí me dieron un tratamiento. Y luego unas personas me llevaron en una toalla al hospital".

Luego de permanecer dos días en el refugio, consiguieron salir para dirigirse al Hospital Central de Irpin gracias a un grupo de voluntarios que cargo a la niña en una camilla improvisada. Es ahí cuando los cirujanos la asisten y para para salvar su vida de Sashadebieron amputarle el brazo.

Ya en el centro médico, la pequeña no entendía por qué atacaron a su familia. "No sé por qué los rusos me dispararon. Espero que haya sido un accidente y que no hayan tenido la intención de lastimarme", dijo la niña.

Al salir del quirófano, Sasha abrió los ojos y preguntó: "¿Sigo teniendo mano?". "No sabía qué decir. No sabía si mentirle o decirle la verdad", aseguró la enfermera que la atendió.

Ucrania elevó a más de 100 el número de niños muertos desde el comienzo de la invasión

La fiscal general de Ucrania dijo este miércoles que al menos 103 niños y niñas murieron en el país como resultado de la invasión lanzada por Rusia hace 21 días.

"Los datos se recopilan constantemente y cambian a cada hora", dijo la fiscal general, Irina Venediktova, en un comunicado, informó la agencia de noticias Europa Press.

FM-Lq3AXMAEVdgm.jpg Al menos 103 niños y niñas murieron en el país como resultado de la invasión lanzada por Rusia hace 21 días.

En tanto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó este miércoles que al menos 726 civiles murieron y 1.174 resultaron heridos desde el 24 de febrero y aclaró que esa es la cifra verificada pero que el número real podría ser mayor.

La oficina dirigida por la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, precisó que entre los fallecidos hay 52 menores, mientras que entre los heridos los niños son 63.