La dolorosa confesión de Adabel Guerrero tras separarse después de 17 años: "Como pareja no había nada"

Con emoción, describió cómo se sentía en la pareja: "Me sentía sola, me sentía triste, obviamente que había mejores momentos que otros, incluso él mismo se ha dado cuenta en estas vacaciones que nos llevamos muy bien porque compartimos más tiempo, porque estábamos relajados, pero después como no nos vemos nunca y lo único que hacemos es llamar para decir: 'Che, la nena', 'Che, el reclamo'. Pasa a ser todo como un socio que, incluso, no te llevás muy bien".

La bailarina recordó un gesto de Lamela que la marcó: "En las vacaciones reconoció muchas cosas, no quiero hablar mucho de Martín porque la verdad que él hable lo que quiera, pero esto sí lo quiero decir porque fueron varios clics que a mí me hicieron ver un poco la realidad. En las vacaciones, por ejemplo, me dice: 'Te amo, no te lo digo nunca'".

Con crudeza, resumió: "Como pareja no había casi nada". Y agregó: "Tuvimos charlas eternas, noches eternas de hablar, lloramos juntos, nos abrazamos, volvimos a llorar. Y a mí me dolió muchísimo, me costó mucho tomar la decisión y todavía me pregunto si hice bien o no, porque Martín es mi familia".

Adabel también compartió lo que significa para ella esa relación: "Es la persona que más conozco en este mundo, porque no tengo mamá, papá, hermano, o sea, los tengo, pero no los tengo. A mí me costó muchos años armar mi familia, mi sueño de tener una familia".

Con una mirada más reflexiva, sostuvo: "Muchos me hicieron entender que no es romper la familia es darle otra forma. Porque Martín va a seguir siendo siempre mi familia".

Respecto al posteo que hizo su ex, Guerrero confesó: "Me sentí expuesta, me sentí dolida y enojada porque hasta ese momento veníamos cuidando mucho la separación como pareja que fuimos y por el respeto de tantos años de estar juntos y hemos tenido dos millones de crisis que nunca se supieron, siempre fue la idea preservar la intimidad".

Además, reveló un detalle íntimo de la convivencia: "Hace dos años que duermo en otra habitación, por ejemplo, y no sé si lo he dicho, son cosas íntimas. No ando contando". Y cuando Ángel de Brito le preguntó directamente: "O sea, no tenían intimidad", ella respondió sin vueltas: "Era complicada".

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Qué dijo Adabel Guerrero sobre la escandalosa infidelidad a Martín Lamela

La escandalosa separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela volvió a ocupar titulares luego de que se filtrara una supuesta infidelidad de la artista de Sex con un empresario. Según trascendió, ese vínculo habría comenzado meses atrás y terminó por detonar la crisis definitiva de la pareja.

En medio del revuelo mediático, las cámaras de LAM (América TV) encontraron a Adabel, quien decidió dar su versión sobre el difícil momento que atraviesa. Aunque evitó dar demasiados detalles, reconoció que durante un tiempo eligió ocultar la verdad por cuestiones familiares.

Consultada sobre cómo se siente hoy, la bailarina respondió: “Bien”, aunque enseguida aclaró que no piensa dar explicaciones todavía. “Prefiero hablar en su momento, y este no es el momento, porque quiero cuidar mi relación”, sostuvo con firmeza.

Luego sorprendió al admitir que en ocasiones negó la separación pese a que ya estaban distanciados. “Nosotros sabemos cómo son las cosas, que es lo más importante, más allá de lo que se diga en los medios, y más allá de que a veces uno miente, como en su momento, que desmentí que estábamos separados por un acuerdo entre nosotros porque no lo sabía Lola y no habíamos hablado en el colegio”, explicó.

También reveló que fue Lamela quien le pidió mantener el tema en reserva mientras seguían conviviendo. “Él me pidió que no digamos nada de que estábamos separados, porque todavía vivimos juntos, y así lo hice”, remarcó. Y agregó: “Prefiero respetar lo que pasa adentro de mi casa, más allá de lo que se diga en los medios, que muchas cosas son mentira”.

Molesta por las versiones que circularon, Adabel cuestionó las especulaciones que involucran a personas ajenas al ambiente artístico. “No me gusta que inventen tantas cosas que me hacen quedar mal y, además, incomodan a otras personas que no son del medio y que no tienen que estar metidas en estos temas”, expresó.

Aun así, reconoció que entiende las reglas del juego mediático: “Es parte del juego desde que me hice conocida. Sé que se juega así, y si me preguntás, no me gusta, pero me la tengo que bancar”.

Más reflexiva, confesó que durante mucho tiempo intentó evitar enfrentar la ruptura. “Sabía que una separación iba a ser muy complicado y por eso lo pateaba mucho, pero acá estamos. A veces las cosas tienen que llegar en un determinado momento y es este”, analizó.

También respondió al duro mensaje de su ex, quien había dicho que “ella tomó decisiones que rompieron la confianza de nuestra pareja”. Con serenidad, Guerrero contestó: “Qué él se descargue de la manera que quiera y pueda. Con el tiempo, las cosas decantan solas y la verdad termina saliendo a la luz y todo se acomoda. Que la interpreten como quieran”.

Finalmente, negó estar iniciando una nueva relación, aunque admitió que en esta etapa aparecieron personas valiosas en su vida. “Gracias a Dios, muy linda gente se me acerca. Creo que tiene que ver con una situación energética y en eso descanso”, concluyó.