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La lapidaria frase de Maxi López con la que puso fin a su relación con Martín Migueles: "No lo..."

Maxi López no estaría para nada conforme con los manejos de Martín Migueles, quien actualmente se encuentra bajo investigación judicial, una situación que habría generado un fuerte quiebre entre ambos.

14 may 2026, 20:55
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La lapidaria frase de Maxi López con la que puso fin a su relación con Martín Migueles: No lo...
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Maxi López y Martín Migueles coincidieron en el Hotel Madero, Capital Federal, y rápidamente comenzaron a crecer las especulaciones sobre una posible reunión cumbre vinculada a Wanda Nara y todo el escándalo que rodea el presente judicial, personal y mediático de la pareja o expareja.

Desde SQP (América TV) intentaron profundizar en el tema y, para eso, movieron cielo, tierra y cámaras con el objetivo de encontrar a algunos de los protagonistas de la historia. Sin embargo, según contaron al aire, no lograron dar con ninguno de ellos, lo que alimentó todavía más el misterio y las especulaciones alrededor del encuentro. Pero la buena de Yanina Latorre pudo hablar con Maxi y dejó mucha tela para cortar.

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A Migueles no lo quiero ni ver. Me dijo que no tuvo un problema con él y 'no tiene por qué buscarme en un hotel, me llama y listo'", le dijo a la conductora en un tono firme.

Yanina, por su parte, sumó un episodio que habría ocurrido el miércoles 13 de abril que derivó en una decisión indeclinable de López: "Anoche, Migueles estaba en el Chateau mirando el partido de River con los hijos de Wanda. Llegó Maxi, estaban los tres pibes y, cuando vio a Migueles, los agarró y se fue. Los va a llevar a vivir a Nordelta”.

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Cómo reaccionó Maxi López a la foto de Wanda Nara

En medio de las versiones que vinculan sentimentalmente a Wanda Nara con Agustín Bernasconi, una serie de publicaciones en redes sociales volvió a encender las especulaciones sobre el vínculo entre ambos. Los rumores comenzaron mientras comparten rodaje en Uruguay de la película ¿Querés ser mi hijo?, donde protagonizan una comedia romántica.

Aunque el actor decidió salir al cruce de las versiones y negó cualquier romance a través de X, los mensajes fueron eliminados poco después, lo que alimentó aún más las sospechas entre los usuarios. Todo esto se dio además en paralelo a los trascendidos sobre una supuesta separación entre Wanda y el empresario Martín Migueles, un tema sobre el que todavía persisten muchas dudas.

Sin embargo, fue la propia empresaria quien volvió a captar todas las miradas con una llamativa historia de Instagram. Allí compartió una imagen realizada con Inteligencia Artificial en la que se veía a Bernasconi de niño junto a Maxi López durante los primeros años del exfutbolista en River Plate.

Las vueltas de la vida ”, escribió ella despertando aún más incertidumbre sobre el real vínculo que mantiene con su compañero de elenco en la comedia romántica.

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La publicación rápidamente explotó en redes sociales y terminó llegando a López, quien reaccionó con humor y decidió sumarse al juego. Lejos de mostrarse molesto, el exjugador compartió en su cuenta una imagen similar y acompañó el posteo con la frase: “ Respeto entre actores ”, junto a emojis que dejaron en claro que se tomó la situación con ironía.

maxi lopez foto reaccion humor agustin bernasconi

Actualmente, Maxi también incursiona en la actuación como parte de la serie vertical Triángulo Amoroso de Telefe, mientras Bernasconi continúa trabajando junto a Wanda en la película que ambos filman en Uruguay.

     

 

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