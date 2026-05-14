La lapidaria frase de Maxi López con la que puso fin a su relación con Martín Migueles: "No lo..."

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Cómo reaccionó Maxi López a la foto de Wanda Nara

En medio de las versiones que vinculan sentimentalmente a Wanda Nara con Agustín Bernasconi, una serie de publicaciones en redes sociales volvió a encender las especulaciones sobre el vínculo entre ambos. Los rumores comenzaron mientras comparten rodaje en Uruguay de la película ¿Querés ser mi hijo?, donde protagonizan una comedia romántica.

Aunque el actor decidió salir al cruce de las versiones y negó cualquier romance a través de X, los mensajes fueron eliminados poco después, lo que alimentó aún más las sospechas entre los usuarios. Todo esto se dio además en paralelo a los trascendidos sobre una supuesta separación entre Wanda y el empresario Martín Migueles, un tema sobre el que todavía persisten muchas dudas.

Sin embargo, fue la propia empresaria quien volvió a captar todas las miradas con una llamativa historia de Instagram. Allí compartió una imagen realizada con Inteligencia Artificial en la que se veía a Bernasconi de niño junto a Maxi López durante los primeros años del exfutbolista en River Plate.

“Las vueltas de la vida ”, escribió ella despertando aún más incertidumbre sobre el real vínculo que mantiene con su compañero de elenco en la comedia romántica.

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La publicación rápidamente explotó en redes sociales y terminó llegando a López, quien reaccionó con humor y decidió sumarse al juego. Lejos de mostrarse molesto, el exjugador compartió en su cuenta una imagen similar y acompañó el posteo con la frase: “ Respeto entre actores ”, junto a emojis que dejaron en claro que se tomó la situación con ironía.

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Actualmente, Maxi también incursiona en la actuación como parte de la serie vertical Triángulo Amoroso de Telefe, mientras Bernasconi continúa trabajando junto a Wanda en la película que ambos filman en Uruguay.