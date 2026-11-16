León XIV cerró su gira por Sudamérica con una misa multitudinaria en Perú y partió rumbo a Roma

La misa se realiza en el mismo lugar elegido por el papa Francisco en 2018 (Foto: A24.com)

Para León XIV fue un momento cargado de emociones. Perú fue su tierra de misión durante dos décadas, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Es esta su última celebración junto a los fieles.

León XIV concluyó su gira por Sudamérica tras una multitudinaria recepción en los tres países

El papa León XIV finalizó su visita a Sudamérica luego de recorrer Uruguay, Argentina y Perú, en una gira marcada por las multitudinarias convocatorias y los mensajes centrados en la continuidad del legado de Francisco.

El recorrido también permitió despejar interrogantes sobre su estado de salud, luego de la operación a la que fue sometido el 13 de octubre por un tumor maligno en el pulmón derecho, en la clínica Gemelli de Roma. Aunque el viaje había generado dudas en más de una oportunidad, el Pontífice cumplió con las actividades previstas y se mostró activo durante sus distintas apariciones públicas, sin evidenciar signos de cansancio pese a la intensidad del itinerario.

La gira comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, donde visitó Montevideo, Paysandú y Florida. El domingo 8 por la tarde llegó a Buenos Aires para iniciar su recorrido por la Argentina, que incluyó celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

El miércoles 11, León XIV cerró su recorrido por la Argentina y viajó a Perú, su último destino de su gira por Sudamérica.

León XIV: "Gracias por su hospitalidad"

Fue lo primero que dijo el Papa al iniciar su homilía, que estuvo basada en una lectura del evangelio de San Mateo. El pasaje bíbilico en el que Jesús envió a los apóstoles a difundir el mensaje de Dios y el Evangelio a todos los confines.

"Ustedes han dado testimonio de que el señor vive permanente en su Iglesia y lo reune". Eligió para comparar lo hecho por los apostoles a la tarea del santo local, Santo Toribio de Mogrovejo. "Caminó cientos y cientos de kilómetros llevando el mensaje del evangelio y fue un artífice del mensaje del amor", dijo.

Destacó que en su mensaje pregonaba que el mensaje de Dios se transmitiera en la lengua originaria, el qechua, para que los propios pobladores de esas tierras fueran ordenados como sacerdotes y pastores para promover la "buena noticia" a sus hermanos, pares y amigos. Recordó que en su camino, no exento de padecimientos y malos tratos, cuando llegó a Lima expresó: "La dulzura es la única manera de enseñar la verdadera religión".

León XIV: "Gracias por su hospitalidad". (Foto: Reuters)

León XIV: "Mi viaje termina pero la misión sigue"

El Papa dejó bien en claro su emoción y sentimiento por el Perú. "Sí, el pueblo peruano es también mi pueblo", dijo con tono firme y les anunció: "Sepan que yo estoy con ustedes y estaré hasta el final de mis días", lo que despertó una ovación en toda la multitud congregada para escucharlo.

"Querídos hermanos y hermanas: mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa", dijo el Santo Padre y agregó: "Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero, den testimonio de lo que han visto y oído. Que nadie se quede sin conocer esta buena noticia".

La homilia finalizó con aplausos y espontáneamente, volvió a escucharse, como todos estos días: "El Papa es peruano".

"¡Que Dios te bendiga, mi Perú!": el mensaje de León XIV tras finalizar su gira por Sudamérica

Luego de despedirse de Perú y emprender el regreso a Roma, el papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer la recepción que tuvo durante su visita y expresar su gratitud por los días compartidos con los fieles.

"No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico", escribió el pontífice.

Además, destacó el significado de su paso por el país y el vínculo que mantiene con la comunidad peruana. "He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes", expresó.

Por último, León XIV convocó a los fieles a mantener la oración: "Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!", concluyó.

La última agenda de León XIV en Perú

En el tramo final de su visita a Perú, León XIV desarrolló una intensa jornada de actividades. El último día comenzó con una recorrida por la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunió con el personal y las personas asistidas por la institución.

Posteriormente, presidió la misa de cierre de su gira en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco. La despedida oficial se realizó en la Base Aeronaval del Callao, en Lima, desde donde emprendió el regreso al Vaticano.

El vuelo de regreso partió pasadas las 14:25, hora de Perú (16:25 de la Argentina). La llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino quedó prevista para el martes a las 10:25, hora italiana (6:45 de la Argentina).