A pesar del incidente, el recorrido continuó con normalidad. Incluso, metros más adelante, el Sumo Pontífice recibió a un bebé que le acercaron los asistentes y lo cargó antes de dirigirse al lugar donde tenía previsto celebrar la misa multitudinaria.

Más de 1,5 millones de personas participaron de la misa que León XIV celebró en Perú, según informó el Vaticano. (Foto: Reuters).

León XIV cerró su gira por Sudamérica con una misa multitudinaria en Perú

El episodio ocurrió durante la última jornada de la gira apostólica de León XIV por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. El recorrido se extendió durante 12 días y marcó su regreso a una región con la que mantiene un vínculo especial, en particular con el país peruano, donde vivió durante casi dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

En su última jornada, el Papa visitó por la mañana un hogar de ancianos en el Callao, localidad portuaria cercana a Lima. Allí se refirió a la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas mayores y cuestionó los maltratos que reciben.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.

Más tarde, se trasladó a la Base Aérea Las Palmas para celebrar la última misa de su visita. Según informó el Vaticano, 1,5 millones de personas participaron de la convocatoria y acompañaron su recorrido en el papamóvil.

La expectativa por su llegada había comenzado desde el día anterior. Muchos fieles se acercaron al predio con anticipación e incluso pasaron la noche sobre cartones y plásticos para conseguir un lugar desde donde verlo.

“Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, expresó Hugo Dávila, un profesor de 54 años, en declaraciones a la agencia AFP.

Durante su homilía de despedida, León XIV destacó su cercanía con el pueblo peruano y lo convocó a continuar con la misión de difundir la palabra de Dios.

“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, sostuvo.

También recordó a Santo Toribio de Mogrovejo y destacó el ejemplo de otros referentes religiosos, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano.

“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, concluyó.