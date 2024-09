El Gobierno Nacional pide la detención de Nicolás Maduro por "delitos de lesa humanidad"

"Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen", expresó la cartera que dirige Diana Mondino en un comunicado.

Y señalaron que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".

Militares en Venezuela .jpg

Por qué el Gobierno argentino pide la detención de Maduro

Desde el domingo 28 de julio, fecha en que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, el país se encuentra atravesado por una intensificación de los conflictos sociales y políticos.

Hasta hoy continúan los reclamos por las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro, y la oposición se moviliza constantemente en las calles de Caracas y otras ciudades del país. Las protestas buscan visibilizar el rechazo al resultado expresado por Tribunal Supremo a quienes reclamaron "respetar la voluntad popular".

La semana pasada, la Fiscalía de Venezuela solicitó el arresto de Edmundo González Urrutia, quien compitió contra Nicolás Maduro en las elecciones, en las que el actual mandatario fue proclamado vencedor en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición.

El fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes pidió la orden de aprehensión contra González Urrutia en un escrito, acusándolo de varios delitos, entre ellos usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita.

La investigación contra González Urrutia se originó a raíz de la publicación de una página web por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, en la que aseguran haber cargado el 83,5% de las actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa durante la noche de la elección.

Estas actas, según la PUD, sustentan la denuncia de fraude en las presidenciales, aunque el Ejecutivo venezolano las ha tildado de "falsas". A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, numerosos países han cuestionado el resultado y algunos respaldan la versión de que González Urrutia ganó por amplio margen.

el-presidente-de-venezuela-nicolas-XDLUXQSMG5B2PAFSLUDUIPWBNU.avif

La postura del Gobierno argentino ante el conflicto en Venezuela

El Gobierno argentino rechazó el pedido de arresto de Edmundo González Urrutia y denunció violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares.

"La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas", expresaron desde Cancillería.

Y denunciaron que "en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado".

"La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia", marcaron.