Revelan el duro momento económico que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede pagar..."

Cómo fue el reencuentro de Juanita y Cande Tinelli tras la fuerte interna que dividió a la familia

A principios de noviembre, Juanita Tinelli decidió hablar públicamente desde su cuenta de Instagram y lo hizo con un fuerte mensaje dirigido a su padre, Marcelo Tinelli. Allí cuestionó aspectos de su vida personal que, según ella, la habían afectado, dejando expuesta la interna familiar que sacudió al clan más famoso del espectáculo.

Pocos días más tarde, el conductor eligió pedir disculpas a sus seres queridos y, con el paso del tiempo, los vínculos comenzaron a recomponerse. El fin de semana marcó un nuevo capítulo: Juanita volvió a encontrarse con Cande Tinelli, dos meses después de aquella discusión que había generado un quiebre en la familia tras su publicación.

La joven, hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, compartió en redes sociales una imagen de una cena junto a sus hermanos mayores, Cande, Mica y Francisco. Esa foto, publicada en sus historias, fue interpretada como la confirmación de la reconciliación con la ex de Coti Sorokin, luego del distanciamiento que se había generado tras su explosivo posteo.

“El amor que siento por estas personas no existe”, escribió Juanita Tinelli en la selfie que la mostraba sonriente junto a sus hermanos, todos reunidos alrededor de la mesa, acompañando la frase con un emoji de corazón.

Vale destacar que no es la primera ocasión en la que Juanita se deja ver con sus hermanos después de aquel episodio. También se mostró recientemente con Marcelo Tinelli, disfrutando de la pileta en la casa de Nordelta que el conductor alquiló a Pampita para pasar el verano.

Tras semanas de tensión, los Tinelli volvieron a mostrarse unidos y en armonía, dejando atrás la polémica que había sacudido a la familia hacia finales de 2025.