China pidió la liberación de Maduro y cuestionó la intervención en Venezuela

Reacciones internacionales

Tras conocerse el pronunciamiento chino, distintos gobiernos de la región y del mundo expresaron sus posiciones frente a lo ocurrido. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en redes sociales que la situación “sobrepasa una línea inaceptable” y pidió a la comunidad internacional que aborde el tema en el ámbito de Naciones Unidas.

Desde México, la Cancillería emitió un comunicado en el que condenó las acciones militares unilaterales contra Venezuela, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó los ataques registrados en Caracas y ordenó medidas de refuerzo en la frontera.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su condena a cualquier intento de control externo sobre territorio venezolano y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acciones implican para otros países de la región.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo que Estados Unidos es responsable de garantizar la integridad física del mandatario venezolano, mientras que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que su país no avala ni al gobierno de Maduro ni una intervención que viole el derecho internacional, y llamó a una salida dialogada.

También Corea del Norte se pronunció sobre el tema y calificó lo ocurrido como una grave violación de la soberanía, cuestionando el accionar de Washington y alertando sobre sus implicancias internacionales.