El desgarrador llanto de Lizy Tagliani al recordar el ataque que casi le cuesta la adopción de su hijo

Al recordar todo el sufrimiento vivido, no pudo aguantar las lágrimas: “He llorado en ese momento… Tenía dos focos: al público, demostrarle que no era verdad; iba a mis trabajos, estaba con la gente, demostrarle que mi mayor riqueza era la dignidad y la honestidad. Después, tenía que ir a mi casa y jugar como si nada pasara y contener a mi familia.En el medio, que yo vivo en Adrogué, sufría mucho, tenía que frenar para llorar. No quería bajar los brazos, era doloroso, como si me estuvieran matando todos los días un poquito. Era la sensación que tenía. LLegaba y volvía a la nada".

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Cómo fue la charla de Lizy Tagliani y su hijo, Tati

Lizy Tagliani se abrió por completo durante su visita al programa A la Barbarossa (Telefe) y compartió cómo fue la profunda charla que tuvo con su hijo Tati, donde le contó su historia de vida y habló sobre su identidad.

A fines del año pasado, la Justicia confirmó finalmente la adopción de Tati junto a su marido, Sebastián Nebot, después de un largo tiempo de espera y trámites legales. La conductora relató cómo decidió abordar la conversación con el pequeño sobre un tema tan sensible y la tierna reacción que tuvo el pequeño.

“Con Tati vivimos experiencias acordes a su mamá, por lo cual la pasamos muy bien”, comenzó diciendo, y explicó cómo llegó el momento de hablar seriamente con él.

“El otro día me dice ‘mamá es un varón’. Y Sebastián, que es súper correcto, le dice ‘no, mamá’. Y yo le digo ‘dejalo’”, comentó Lizy en el programa conducido por Georgina Barbarossa.

En ese momento, Tagliani decidió llevar a un costado a Tati para explicarle con calma la situación: “Me acuerdo que nos corrimos, nos fuimos al sillón del living, nos sentamos, charlamos y le conté. Le digo: sí, no estás mintiendo, pero mamá nunca quiso ser un varón. Era muy feliz, pero se dio cuenta de que quería ser una nena ”.

La artista también destacó uno de sus grandes sueños personales: “Entre todos los sueños que tenía era formar una familia y tener un hijo hermoso como vos y pudiste venir y estar ahora con nosotros”.

Y ante la pregunta de Barbarossa sobre si Tati había comprendido la explicación, Lizy cerró con humor: “Se olvidó a los cinco minutos y me dijo ‘ay, quiero un Lamborghini’”.