Las increíbles imágenes de Franco Zunino de Gran Hermano como streeper en la noche de Gualeguaychú

Embed

Qué pasa entre Franco Zunino y Luana Fernández de Gran Hermano

Dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el vínculo entre Luana Fernández y Franco Zunino se muestra, hasta ahora, como una relación cercana pero ambigua, que mezcla complicidad, buena onda y ciertos momentos que despertaron sospechas de algo más.

Desde los primeros días compartieron charlas, risas y varias situaciones cotidianas dentro de la casa, lo que los fue acercando de manera natural. Esa conexión generó comentarios tanto entre sus compañeros como en el público, que empezó a preguntarse si se trataba solo de una amistad o si podía evolucionar hacia un vínculo más íntimo.

Sin embargo, ninguno de los dos blanqueó un romance. Por el momento, se manejan con gestos de confianza y compañerismo, aunque con cierta química que no pasa desapercibida. En este tipo de realities, donde la convivencia intensifica todo, ese tipo de relaciones suele mutar rápido, por lo que no se descarta que el vínculo pueda cambiar con el correr de los días.