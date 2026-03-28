Las increíbles imágenes de Franco Zunino de Gran Hermano como streeper en la noche de Gualeguaychú
En Secretos Verdaderos lograron acceder de manera exclusiva a un costado poco conocido e inesperado del pasado de Franco Zunino, uno de los participantes que viene generando curiosidad dentro de Gran Hermano Generación Dorada.
28 mar 2026, 23:15
Las increíbles imágenes de Franco Zunino de Gran Hermano como streeper en la noche de Gualeguaychú
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no deja de sumar historias que sorprenden dentro y fuera de la casa, y uno de los participantes que empezó a llamar la atención es Franco Zunino. En las últimas horas, salió a la luz un dato de su pasado que generó revuelo: trabajó como stripper en Gualeguaychú.
La información fue dada a conocer en Secretos Verdaderos (América TV) donde se debatió sobre su vida previa al reality. Según trascendió, Franco se desempeñó en shows nocturnos en la ciudad entrerriana, lo que sumó un costado inesperado a su perfil dentro del juego. Su descubridor, Osky, habló sobre cómo lo conoció.
“Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito”, confesó en el ciclo que conduce Luis Ventura. Además, lo describió como persona: “Muy bonito. El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo”.
Sobre El Ángel de Gualeguaychú, lugar por el que tuvo un gran pasó Zunino, se deshizo en elogios: "Ha sido visitado por celebridades, famosos, conocidos, deportistas, periodistas. Tiene una historia de 33 años. El lugar es icónico, estamos felices de pertenecer a este lugar".
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Qué pasa entre Franco Zunino y Luana Fernández de Gran Hermano
Dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el vínculo entre Luana Fernández y Franco Zunino se muestra, hasta ahora, como una relación cercana pero ambigua, que mezcla complicidad, buena onda y ciertos momentos que despertaron sospechas de algo más.
Desde los primeros días compartieron charlas, risas y varias situaciones cotidianas dentro de la casa, lo que los fue acercando de manera natural. Esa conexión generó comentarios tanto entre sus compañeros como en el público, que empezó a preguntarse si se trataba solo de una amistad o si podía evolucionar hacia un vínculo más íntimo.
Sin embargo, ninguno de los dos blanqueó un romance. Por el momento, se manejan con gestos de confianza y compañerismo, aunque con cierta química que no pasa desapercibida. En este tipo de realities, donde la convivencia intensifica todo, ese tipo de relaciones suele mutar rápido, por lo que no se descarta que el vínculo pueda cambiar con el correr de los días.