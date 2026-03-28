Graves denuncias contra Jessica Maciel de Gran Hermano: el mediático abogado que contrató

Qué dijeron las supuestas víctimas de Jessica Maciel

Alex Gatica, a través de su cuenta de Instagram, se encargó de difundir cada una de las denuncias vinculadas al caso, compartiendo publicaciones en las que expuso los testimonios y detalles que comenzaron a circular.

“Lo viví en carne propia. Cuando fui a parar a Ruta 8, ella baja en un Fiat Uno gris, que manejaba su marido. Baja con otras para decirme quién había parado y que yo tenía que pagar para pararme en Ruta 8. Le dije que sí, que iba a pagar", reveló en primera instancia una de las denunciantes en el programa de Luis Ventura sobre el modus operandi de La Maciel.

En el mismo sentido, agregó que existe temor por la forma en que podría reaccionar: "Con respecto a lo que se dice de ella, es verdad. Nadie se anima a decirlo porque le tienen miedo. Vengo a decir una sola cosa: las chicas de Zona Norte están recibiendo amenazas de otras trans que paran con La Maciel. Les quiero decir que, si algo llega a ocurrirle a algunas de las compañeras, va a ser Jessica Maciel y las rufianas que la rodean".

Este relato se suma a lo dicho por Florencia en LAM (América TV), que también fue reproducido en el ciclo de Ventura, ampliando la repercusión del caso en distintos programas de la televisión.

“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, explicó. Y sumó detalles del supuesto funcionamiento: “Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”. Ese pago, según mencionó, tenía nombre propio: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.

En su relato, también planteó que la acusada estaría al tanto de la edad de varias de las jóvenes: “Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”. Y cerró con una frase contundente: “Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto”.

A partir de la difusión de estas declaraciones, desde el entorno de Jessica “La Maciel” salieron a rechazar las acusaciones y a plantear que se trataría de una operación en su contra. “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja, según contó Pilar Smith.