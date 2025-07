El notable hallazgo científico que promete volver rica a toda la humanidad

Psyche 16 es, literalmente, una mina de oro en el espacio. Eso fue lo que encontraron los científicos, y en una proporción, justamente, astronómica.

cara de oro.jpg El asteroide parece una cara que sonríe por la cantidad de oro que lleva. (Foto: NASA)

¿Cuánto vale Psyche 16?

Se estima que contiene el equivalente a un cuatrillón de dólares en oro (1.000.000.000.000.000.000.000.000), es decir, un “1” seguido de 24 ceros. Para entender la magnitud del hallazgo, valen los siguientes cálculos:

1 cuatrillón =10 a la 24=1.000.000.000.000.000.000.000.000

Si tomamos en cuenta la población mundial y dividiéramos esa riqueza entre todos, el resultado sería impactante:

1.000.000.000.000.000.000.000.000 / 8.000.000.000=125.000.000.000

Es decir, que hoy cada ser humano recibiría 125 mil millones de dólares. Más de tres veces el dinero que el FMI le prestó a la Argentina. Nada mal.

asteroide de oro.jpg El asteoride de oro. Si pudieramos traerlo la Tierra, la humanidad entera sería megamillonaria. (Foto: A24.com)

Psyche 16: el “rostro dorado” del asteroide

El asteroide, de por sí, parece un rostro con una leve sonrisa. Lo más interesante está en esa especie de “chichones” que tiene en su frente: son nada menos que placas de oro que emergen desde su interior. Por eso, Psyche 16 podría evitarle a toda la humanidad un sinfín de problemas económicos para siempre.

Aunque hay un solo inconveniente: la tecnología actual de la humanidad no nos permite “minar” un asteroide, extraer el oro, cargarlo en “bolsas espaciales” y enviarlo a la Tierra. Ya se probaron misiles capaces de desviar con éxito la órbita de asteroides, pero precisamente para que no impacten en nuestro planeta. Si intentáramos desviar a Psyche 16 para que cayera aquí, estaríamos lejos de volvernos megamillonarios: el impacto sería tan brutal que la Tierra colapsaría, desapareceríamos más rápido que los dinosaurios y, convertidos en polvo cósmico, no podríamos disfrutar de nada.

Por lo tanto, lo mejor es considerarlo una inversión a futuro. Sabemos dónde está y la riqueza que encierra. Algún día podremos, con “picos y palas espaciales”, traer esa fortuna de manera segura. Eso sí, habrá que asegurarse de que Elon Musk siga pensando en ir a Marte y no cambie de destino... ya bastante dinero tiene.