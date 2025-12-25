¡Grave error! Wanda Nara filtró una foto del nuevo participante de MasterChef y luego la borró

Lo cierto es que si bien ya se había difundido la participación de otros famosos en reemplazo de Maxi López -quien regresó a Suiza a esperar el nacimiento de su hijo-, como por ejemplo Yanina Latorre, la realidad es que hasta ese momento nada se sabía sobre la presencia del ex de la China Suárez en la lista de participantes.

En tanto, pasados unos minutos de su publicación Wanda Nara se percató del error cometido y no dudó en eliminarlo de sus redes sociales. Pero ya era demasiado tarde, porque el enorme fandon de la mayor de las Nara así como también la gran cantidad de cuentas dedicadas de comentar cada movimiento de la mediática capturaron la postal y en cuestión de minutos la viralizaron.

En este caso, fue la cuenta de Instagram En lo picante una de las primeras en difundir el involuntario spoiler de la conductora. Tras ello, la fuerte versión que comenzó a circular indicar que Rusherking podría ser uno de los famosos que ingresarán en el repechaje de MasterChef Celebrity, instancia de la competencia que permite el regreso de participantes eliminados o el ingreso de nuevas figuras.

Lo cierto es que la llegada del cantante al reality conducido por Wanda Nara no hace más que generar una enorme expectativa, no sólo por su perfil artístico sino fundamentalmente por su historial amoroso con la China Suárez, tiempo en el cual no dudó en deslizar picantes comentarios y cruces con la mayor de las Nara.

Vale recordar que hace un tiempo, en una entrevista con Intrusos (América TV), Rusherking hizo referencia a sus romances y dejó en claro que “uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.

Mientras tanto, por el momento Telefe no confirmó oficialmente la llegada de Rusherking al reality de cocina, aunque el error de Wanda Nara dejó al descubierto algunas de las sorpresas que el reality tiene guardadas en lo que resta de la competencia.

Cómo fue el momento en que Wanda Nara incomodó a un participante de MasterChef Celebrity al ventilar una historia con su hermana Zaira

La última gala dominical de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo de todo: risas, chicanas y una revelación inesperada que descolocó a uno de los participantes. Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Wanda Nara sorprendió al aire al sacar a la luz una antigua anécdota protagonizada por el Turco Husaín, que tuvo como inesperada involucrada a su hermana Zaira.

La escena se dio mientras la conductora recorría las mesadas del estudio y se detenía en las estaciones de Maxi López y del Turco, quienes cocinaban uno al lado del otro. Si bien el desafío de la noche consistía en preparar platos navideños típicos de distintos países, la competencia quedó momentáneamente en pausa cuando Wanda decidió apelar a la memoria y traer al presente una historia del pasado.

Con picardía, la empresaria miró a Maxi y le lanzó una pregunta directa: "¿Qué te gustaría que te regale Maxi?". Lejos de entrar en el juego, el exfutbolista respondió con ironía: "No, nada. Ya tengo todo". Sin embargo, Wanda no tardó en meter bocado y girar la charla hacia el Turco, recordándole un obsequio que le había hecho tiempo atrás: "Vos una vez me regalaste un pañuelo de Dolce & Gabbana. ¿Te acordás?".

El participante intentó seguir el tono relajado y retrucó: "Me imagino que lo tenés todavía, ¿no?". A lo que Wanda, segura de sí, respondió sin dudar: "Yo tengo todo. Conservo todo". Fue entonces cuando el Turco aclaró que aquel regalo había sido por su cumpleaños, aunque la conductora no dejó pasar la oportunidad para redoblar la apuesta y lanzar una frase que generó risas e incomodidad: "Y a mi hermana le regalaste un oso que te la querías levantar".

Visiblemente sorprendido, el Turco intentó poner un freno y minimizar la situación al aire: "Estamos hablando de una anécdota pasada". Pero Wanda, lejos de retroceder, fue por más y lo enfrentó con otra pregunta filosa: "¿Qué le mandabas a mi hermana, Turco?". Sin querer entrar en detalles, él esquivó como pudo: "No, no sé qué le mandé. Venía mucho a mi local".

La conductora sumó un comentario con ironía: "Iba a comer", y el Turco cerró la escena con una respuesta cargada de humor y picardía: "De arriba al de Arribeños". Más tarde, en su entrevista individual, remató la situación entre risas al recordar: "Zaira, Wanda, los padres, los Nara enteros".

Una vez más, Wanda Nara logró correrse del rol de conductora tradicional y convertirse en protagonista absoluta de la noche, dejando en claro que en MasterChef Celebrity siempre hay lugar para el show.