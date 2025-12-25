Nancy Dupláa habló de un giro radical en su vida lejos de la actuación: "Hay que empezar a..."

Embed

Cuál es la confesión hot que hizo Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri

Nancy Dupláa volvió a dar que hablar al hacer una revelación inesperada sobre su vida íntima con Pablo Echarri. Lejos de los tabúes y con mucho humor, la actriz dejó en claro que, a más de veinte años de relación, la chispa sigue intacta y que el deseo también se trabaja. Sus declaraciones no tardaron en generar revuelo y aplausos por su sinceridad.

La confesión surgió durante su paso por Las Chicas de la Culpa (El Trece), el ciclo conducido por Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg y Natalia Carulias. En un clima descontracturado y entre risas cómplices, Nancy habló sin rodeos de la intimidad que comparte con su marido y sorprendió al contar que siguen organizando salidas especiales fuera de casa, incluso recurriendo a albergues transitorios para romper con la rutina.

Todo se dio cuando las conductoras destacaron, con humor y admiración, la sensualidad de la pareja. “Tus dos papás son re sexies”, lanzó Ballarini, mientras Metilli aseguró que ambos “irradian sex appeal”. Lejos de esquivar el comentario, Dupláa recogió el guante con seguridad y una sonrisa pícara: “Somos hot, somos hot juntos”, afirmó, dejando en claro que el romance, la complicidad y el deseo siguen siendo pilares de su relación con Echarri.