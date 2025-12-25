Nancy Dupláa habló de un giro radical en su vida lejos de la actuación: "Hay que empezar a..."
La actriz habló sin filtros sobre la crisis que atraviesa el mundo artístico, confesó que hoy está sin trabajo y dejó abierta la puerta a un cambio que podría sacarla definitivamente de la actuación. Enterate.
25 dic 2025, 11:33
Nancy Dupláa habló de un giro radical en su vida: "Hay que empezar a mandar mensajes de paz"
Nancy Dupláa volvió a quedar en el centro de la escena al hablar de su presente laboral y encender las alarmas sobre su futuro en la actuación. En medio de la profunda crisis que atraviesan los actores por la falta de trabajo en cine, televisión y teatro, la actriz dejó entrever que podría dar un giro radical en su carrera y desembarcar en los medios de comunicación.
La esposa de Pablo Echarri dialogó con Julia Mengolini en el programa Mirá Quién Vino (Futurock) y sorprendió al reconocer que actualmente se encuentra sin trabajo como actriz. “Hoy estoy desocupada”, afirmó con total sinceridad, aunque aclaró que atraviesa esta etapa enfocada en su familia y su vida personal. “Tengo padres grandes y tres hijos que van y vienen. Hago cursos, talleres y lleno el día con actividades”, explicó.
Al referirse a su futuro profesional, Nancy Dupláa fue aún más clara y dejó una definición que no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo. “Lo mío, en un futuro, es la comunicación”, aseguró, al tiempo que remarcó su interés por seguir formándose y perfeccionándose para abrirse camino fuera del ambiente artístico tradicional.
En ese sentido, la actriz analizó el rol actual de los medios de comunicación y lanzó una fuerte reflexión. “La comunicación hoy es una de las cosas más importantes para llegar a la gente. Siento que hay mucha locura y avidez en los medios”, expresó. Y cerró con una frase que marca un posible nuevo posicionamiento público: “Hay que empezar a mandar mensajes de paz”. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión y reavivaron el debate sobre la crisis de la actuación en la Argentina y el futuro de figuras históricas de la ficción nacional.
Cuál es la confesión hot que hizo Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri
Nancy Dupláa volvió a dar que hablar al hacer una revelación inesperada sobre su vida íntima con Pablo Echarri. Lejos de los tabúes y con mucho humor, la actriz dejó en claro que, a más de veinte años de relación, la chispa sigue intacta y que el deseo también se trabaja. Sus declaraciones no tardaron en generar revuelo y aplausos por su sinceridad.
La confesión surgió durante su paso por Las Chicas de la Culpa (El Trece), el ciclo conducido por Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg y Natalia Carulias. En un clima descontracturado y entre risas cómplices, Nancy habló sin rodeos de la intimidad que comparte con su marido y sorprendió al contar que siguen organizando salidas especiales fuera de casa, incluso recurriendo a albergues transitorios para romper con la rutina.
Todo se dio cuando las conductoras destacaron, con humor y admiración, la sensualidad de la pareja. “Tus dos papás son re sexies”, lanzó Ballarini, mientras Metilli aseguró que ambos “irradian sex appeal”. Lejos de esquivar el comentario, Dupláa recogió el guante con seguridad y una sonrisa pícara: “Somos hot, somos hot juntos”, afirmó, dejando en claro que el romance, la complicidad y el deseo siguen siendo pilares de su relación con Echarri.