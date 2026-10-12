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"Nos vemos pronto en la Argentina": el mensaje del papa León XIV a un arzobispo argentino

Jorge Lozano se reunió con el Pontífice en el Vaticano, a pocas horas de la cirugía pulmonar que tiene prevista. Durante el encuentro, habló sobre su estado de salud y contó cómo fue la conversación sobre la situación argentina.

Nos vemos pronto en la Argentina: el mensaje del papa León XIV a un arzobispo argentino

"Nos vemos pronto en la Argentina": el mensaje del papa León XIV a un arzobispo argentino

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien aseguró que encontró al Pontífice de buen ánimo y con buen aspecto, pese a la intervención quirúrgica que tiene prevista para los próximos días. Durante la despedida, el Papa también hizo referencia a su viaje al país y expresó: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

Leé también "Toda la Argentina acompaña": las palabras de Milei al papa León XIV tras conocer el anuncio de su operación
Javier Milei le envió un mensaje al papa León XIV. (Foto: archivo)

El encuentro se produjo luego de que el líder de la Iglesia Católica anunciara que será operado para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos. Según relató Lozano en diálogo con radio Rivadavia, le preguntó directamente cómo se sentía y recibió una respuesta tranquilizadora.

“Me dijo que se sentía muy bien y que estaba confiado”, contó el arzobispo, quien describió al Pontífice como alguien que se encontraba “normal”, con buen semblante y buen aspecto.

La intervención está prevista para este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, el período de recuperación posterior demandaría alrededor de una semana.

Cómo fue el encuentro en el Vaticano

La audiencia entre Lozano y León XIV había sido solicitada aproximadamente tres meses antes, cuando todavía no se conocía el problema de salud del Papa ni se había confirmado oficialmente su visita a la Argentina.

El arzobispo viajó a Roma en su función de asesor general de la Acción Católica Argentina, para participar de un encuentro internacional de esa organización. Aunque la reunión figuraba en la agenda, la posibilidad de que fuera suspendida surgió después del anuncio de la operación.

“Yo pensé que se cancelaba”, reconoció Lozano, quien contó que llegó al Vaticano preparado para recibir una eventual notificación de que el Papa no mantendría sus compromisos.

Sin embargo, León XIV sostuvo la audiencia, que se extendió durante casi media hora. En ese tiempo, conversaron sobre distintos proyectos de la arquidiócesis de San Juan y las actividades de la Acción Católica.

El arzobispo también le transmitió el afecto de los argentinos y le agradeció su compromiso con la paz. Según relató, le expresó la importancia de que el Papa continúe transmitiendo ese mensaje en un contexto en el que su palabra resulta especialmente esperada.

Los temas que hablaron sobre la Argentina

Durante la conversación, León XIV se interesó por distintos aspectos de la realidad de San Juan. Según contó Lozano, le preguntó por el seminario, las vocaciones sacerdotales, la Universidad Católica de Cuyo y el trabajo pastoral con los jóvenes.

Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, estuvo este lunes en el Vaticano. (Foto: archivo Télam)

Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, estuvo este lunes en el Vaticano. (Foto: archivo Télam)

También hubo lugar para hablar sobre la situación social argentina. El arzobispo destacó que el intercambio fue fluido y que el Pontífice hizo preguntas concretas para conocer mejor la realidad del país. “Se preocupó por informarse y saber cosas del lugar”, explicó Lozano al describir la actitud del Papa durante la audiencia.

Al despedirse, el religioso volvió a transmitirle el cariño y las oraciones de los argentinos. León XIV agradeció el gesto y dejó una frase que renovó las expectativas sobre su próxima visita.

Lozano contó que no le preguntó expresamente si el viaje se realizaría, pero que la posibilidad de una cancelación tampoco fue planteada durante el encuentro. En ese contexto, el Papa le dijo: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

Qué se sabe de la visita del Papa a la Argentina

El viaje apostólico de León XIV por la región está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre para su paso por la Argentina, dentro de una gira que también contempla Uruguay y Perú.

Por el momento, el cronograma continúa vigente, aunque la operación abrió interrogantes sobre la posibilidad de mantener las fechas previstas. El presidente Javier Milei señaló que el Gobierno está dispuesto a realizar ajustes si la situación médica del Pontífice lo requiere.

La evolución posterior a la cirugía será determinante para conocer si podrá cumplir con los compromisos internacionales programados.

Mientras tanto, el mensaje que León XIV le transmitió a Lozano durante la despedida constituye una señal de su intención de visitar el país, aunque la confirmación definitiva dependerá de cómo avance su recuperación y de las indicaciones médicas.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Recibió al arzobispo Jorge Lozano en el Vaticano.
  • Intervención quirúrgica: El Sumo Pontífice será operado de un nódulo pulmonar y se recuperará en una semana.
  • Visita a Argentina: El Papa expresó su deseo de visitar el país próximamente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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