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León XIV en Perú: el Papa llegó a Cusco y se prepara para una jornada de intensa actividad

El pontífice tiene previsto encabezar una oración en la plaza de la Catedral de Cusco y luego viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. Será una de las jornadas más exigentes de su visita a Perú.

León XIV en Perú: el Papa llegó a Cusco y se prepara para una jornada de intensa actividad (Foto: Reuters)

León XIV en Perú: el Papa llegó a Cusco y se prepara para una jornada de intensa actividad (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó este domingo a Cusco, Perú, para protagonizar una jornada cargada de actividades religiosas y encuentros con fieles. Uno de los momentos centrales de su agenda será la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral, ante miles de personas que se congregaron para recibirlo.

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El papa León XIV volvió a Chiclayo. (Foto: Reuters)

El pontífice partió durante la mañana desde la Base Aérea de Chiclayo, en medio de una leve lluvia, rumbo a la ciudad andina. Su llegada estaba prevista para las 10 (hora local). Luego, tenía programado un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

La actividad principal de la mañana será a las 11.45, cuando León XIV encabece la oración del Ángelus frente a la Catedral de Cusco. Se espera una importante concurrencia de creyentes en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

La agenda del papa León XIV continúa en Pucallpa

Después de las actividades en Cusco, el Santo Padre continuará su recorrido por Perú con una visita a Pucallpa, en la región amazónica.

A las 13.05, abordará un avión para trasladarse hasta esa ciudad, donde mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Más tarde, a las 16.45, presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. La última actividad de la jornada será el regreso a Lima: el vuelo partirá desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05. Allí, el pontífice pasará la noche.

El desafío de la altura de Cusco para el pontífice

Más allá de la intensa agenda religiosa, la altura de Cusco representa uno de los principales desafíos de esta etapa de la gira papal. La ciudad se encuentra a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede exigir una adaptación física especial, especialmente durante actividades que demandan esfuerzo.

En pocas palabras

  • Papa Francisco: Llegó a Cusco para una jornada de intensa actividad religiosa y encuentros.
  • Agenda en Cusco: Realizará la oración del Ángelus en la plaza de la Catedral y visitará Saqsaywaman.
  • Viaje a Pucallpa: Se reunirá con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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