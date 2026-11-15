León XIV en Perú: el Papa llegó a Cusco y se prepara para una jornada de intensa actividad

A las 13.05, abordará un avión para trasladarse hasta esa ciudad, donde mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Más tarde, a las 16.45, presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. La última actividad de la jornada será el regreso a Lima: el vuelo partirá desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05. Allí, el pontífice pasará la noche.

El desafío de la altura de Cusco para el pontífice

Más allá de la intensa agenda religiosa, la altura de Cusco representa uno de los principales desafíos de esta etapa de la gira papal. La ciudad se encuentra a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede exigir una adaptación física especial, especialmente durante actividades que demandan esfuerzo.