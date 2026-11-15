En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Papa León XIV
Perú
Visita papal

El papa León XIV rezó el Ángelus ante miles de fieles en Cusco y denunció la explotación de la Amazonía

El Pontífice recorrió las calles de la ciudad peruana en el papamóvil y encabezó una oración multitudinaria. Más tarde, en Pucallpa, reclamó justicia por los líderes indígenas asesinados y cuestionó la deforestación, la contaminación y el abandono de las comunidades originarias.

El papa León XIV rezó el Ángelus ante miles de fieles en Cusco y denunció la explotación de la Amazonía

El papa León XIV rezó el Ángelus ante miles de fieles en Cusco y denunció la explotación de la Amazonía

El papa León XIV vivió este domingo una intensa jornada en Perú, con actividades en Cusco y Pucallpa, donde puso el foco en la defensa de los pueblos originarios y el cuidado de la Amazonía. Ante miles de fieles, encabezó la oración del Ángelus en la ciudad andina y, más tarde, denunció las consecuencias de la explotación ambiental y el abandono que sufren las comunidades indígenas.

Leé también León XIV en Perú: el Papa llegó a Cusco y se prepara para una jornada de intensa actividad
León XIV en Perú: el Papa llegó a Cusco y se prepara para una jornada de intensa actividad (Foto: Reuters)

La agenda comenzó en Cusco, adonde llegó desde Chiclayo. Allí recorrió las principales calles en el papamóvil y participó de un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Uno de los momentos centrales de la visita fue la oración del Ángelus, que encabezó en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco, ante una multitud de creyentes.

Durante su mensaje, León XIV llamó a los presentes a comprometerse con la fe y destacó la importancia de entregar la vida al servicio de los demás. “Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia. Este es el mejor camino para promover las vocaciones”, expresó.

El reclamo del Papa por los pueblos amazónicos

Después de las actividades en Cusco, el Pontífice viajó a Pucallpa, una ciudad ubicada en la región amazónica de Perú y atravesada por el río Ucayali. Allí mantuvo un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de comunidades indígenas, en el que cuestionó las consecuencias de la explotación de los recursos naturales.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, sostuvo durante su discurso.

León XIV advirtió sobre las consecuencias de la deforestación indiscriminada, la contaminación de los cursos de agua por la minería irregular y los derrames de petróleo. También alertó sobre la captación de jóvenes por parte del narcotráfico.

El Papa, que vivió casi dos décadas en Perú como misionero y luego como obispo de Chiclayo, recordó la exhortación apostólica Querida Amazonía, publicada por Francisco, y retomó su llamado a defender los derechos de los sectores más vulnerables.

“Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”, afirmó.

El pedido de justicia por los líderes indígenas asesinados

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con la violencia contra los referentes de las comunidades originarias. León XIV denunció que numerosos líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios y reclamó una respuesta de las autoridades.

“En los últimos años, muchos líderes indígenas fueron asesinados por haber protegido los propios territorios”, señaló. Y agregó: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

De acuerdo con los datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde 2013 fueron asesinados 37 líderes indígenas en el país.

El Pontífice también cuestionó las dificultades que enfrentan las comunidades para acceder a servicios esenciales. “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, expresó.

Durante su paso por Pucallpa, además, participó de una actividad en el Malecón de Yarinacocha, donde fue recibido con bailes y cantos tradicionales de distintas comunidades amazónicas y escuchó los reclamos de sus representantes.

La altura de Cusco, uno de los desafíos de la visita

La jornada también estuvo marcada por las exigencias físicas y logísticas que implicó la visita a Cusco, una ciudad ubicada a unos 3400 metros sobre el nivel del mar. La altura representó un desafío adicional para el Pontífice, que había sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica.

En octubre, León XIV fue operado para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le detectaran un tumor pulmonar en una etapa temprana. Por ese antecedente, las condiciones respiratorias de la ciudad andina sumaron una dificultad a una jornada con numerosas actividades y traslados.

La gira del Papa por América Latina, que incluyó visitas a Uruguay y la Argentina antes de su paso por Perú, concluirá este lunes en Lima.

En pocas palabras

  • Papa León XIV denunció la explotación de la Amazonía y reclamó justicia por líderes indígenas asesinados en Perú.
  • El Pontífice rezó el Ángelus en Cusco y en Pucallpa cuestionó la deforestación, contaminación y abandono de comunidades originarias.
  • León XIV alertó sobre la violencia contra referentes indígenas y las dificultades de acceso a servicios básicos en la región.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Perú
Notas relacionadas
Mercedes Ninci generó polémica por sus dichos durante la visita del papa León XIV a Perú: "Parece una fiesta de 15"
La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján
El mensaje de León XIV en la última misa en Chiclayo que emocionó a los fieles: "Doy gracias a Dios"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar