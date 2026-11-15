El papa León XIV rezó el Ángelus ante miles de fieles en Cusco y denunció la explotación de la Amazonía

El reclamo del Papa por los pueblos amazónicos

Después de las actividades en Cusco, el Pontífice viajó a Pucallpa, una ciudad ubicada en la región amazónica de Perú y atravesada por el río Ucayali. Allí mantuvo un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de comunidades indígenas, en el que cuestionó las consecuencias de la explotación de los recursos naturales.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, sostuvo durante su discurso.

León XIV advirtió sobre las consecuencias de la deforestación indiscriminada, la contaminación de los cursos de agua por la minería irregular y los derrames de petróleo. También alertó sobre la captación de jóvenes por parte del narcotráfico.

El Papa, que vivió casi dos décadas en Perú como misionero y luego como obispo de Chiclayo, recordó la exhortación apostólica Querida Amazonía, publicada por Francisco, y retomó su llamado a defender los derechos de los sectores más vulnerables.

“Lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”, afirmó.

El pedido de justicia por los líderes indígenas asesinados

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con la violencia contra los referentes de las comunidades originarias. León XIV denunció que numerosos líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios y reclamó una respuesta de las autoridades.

“En los últimos años, muchos líderes indígenas fueron asesinados por haber protegido los propios territorios”, señaló. Y agregó: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

De acuerdo con los datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), desde 2013 fueron asesinados 37 líderes indígenas en el país.

El Pontífice también cuestionó las dificultades que enfrentan las comunidades para acceder a servicios esenciales. “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, expresó.

Durante su paso por Pucallpa, además, participó de una actividad en el Malecón de Yarinacocha, donde fue recibido con bailes y cantos tradicionales de distintas comunidades amazónicas y escuchó los reclamos de sus representantes.

La altura de Cusco, uno de los desafíos de la visita

La jornada también estuvo marcada por las exigencias físicas y logísticas que implicó la visita a Cusco, una ciudad ubicada a unos 3400 metros sobre el nivel del mar. La altura representó un desafío adicional para el Pontífice, que había sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica.

En octubre, León XIV fue operado para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le detectaran un tumor pulmonar en una etapa temprana. Por ese antecedente, las condiciones respiratorias de la ciudad andina sumaron una dificultad a una jornada con numerosas actividades y traslados.

La gira del Papa por América Latina, que incluyó visitas a Uruguay y la Argentina antes de su paso por Perú, concluirá este lunes en Lima.