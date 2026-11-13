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El Papa volvió a casa: los detalles del regreso de León XIV a Chiclayo tras partir hace 8 años a Roma

Para el Santo Pontífice, es la etapa más emotiva de toda la visita pastoral por Sudamérica. Estará durante dos días en la comunidad de Chiclayo, en donde fue su obispo durante nueve años y, como siempre dice, aprendió a ser un peruano más.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Ahora sí

Ahora sí, el Papa vuelve a casa: León XIV regresa a Chiclayo. (Foto: Captura de TV)

La frase con el que Perú celebra la visita de León XIV a su país este viernes es más fuerte que nunca. León XIV volvió Chiclayo, la zona en la que fue su obispo durante 9 años. Robert Prevost regresó este viernes a Chiclayo, en donde construyó un vínculo muy cercano con sus habitantes. Esta vez lo hizo convertido en Santo Pontífice y como el primer papa con nacionalidad peruana.

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La expectativa en Lambayeque alcanza su punto máximo con una misa multitudinaria prevista para las 10.30 en las Pampas de Pimentel (12.30 de la Argentina). Desde la noche del jueves, miles de peregrinos comenzaron a concentrarse en la explanada, de aproximadamente 81 hectáreas, para conseguir un lugar. Las autoridades esperan una convocatoria cercana a las 900.000 personas.

El regreso tiene un significado especial para una comunidad que recuerda al entonces monseñor Prevost por su cercanía con las parroquias, los sacerdotes y los sectores más humildes. En las calles, la emoción se mezcla con los preparativos para recibir a quien consideran uno de los suyos.

Después de la celebración, León XIV visitará la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria. Se trata de un lugar particularmente significativo: el entonces cardenal Prevost ayudó a conseguir los fondos necesarios para reconstruir el templo, gracias al respaldo de benefactores estadounidenses. La comunidad había reunido recursos durante años, pero no alcanzaban para concretar la obra.

El sacerdote Alonso Serquén recuerda que Prevost seguía personalmente los trabajos y repetía una frase: “No te olvides de la capilla”.

Así, entre una misa multitudinaria y el reencuentro con una pequeña comunidad, el Papa regresa a la tierra donde durante ocho años fue pastor.

El papa León XIV se alojará en la Casa Episcopal de Chiclayo, la misma residencia donde vivió durante sus ocho años y cinco meses como obispo de esa diócesis.

La residencia conserva recuerdos de su paso por la diócesis:

  • Fotografías de distintas etapas de su vida.
  • Solideos que utilizó como obispo, cardenal y papa.
  • Mitras de su época episcopal.
  • Documentos vinculados con su ciudadanía peruana.

El espacio privado donde dormirá permanecerá restringido al público.

León XIV: una visita dos días a “su lugar en el mundo”

Catedral de Chiclayo.&nbsp;

Catedral de Chiclayo.

El papa León XIV tendrá una gran actividad, con una alta carga emotiva para él y toda la comunidad en Chiclayo. Allí desarrolló buena parte de su misión pastoral y fue obispo. Combinará una multitudinaria celebración religiosa, encuentros con la comunidad eclesiástica y actividades con representantes del mundo universitario.

Le&oacute;n XIV vuelve a Chiclayo, a donde lleg&oacute; en 2014 como el obispo Robert Pevost. (Foto: A24.com)

León XIV vuelve a Chiclayo, a donde llegó en 2014 como el obispo Robert Pevost. (Foto: A24.com)

Esta es su agenda:

Viernes 13 de noviembre (hay dos horas más en la Argentina)

7:40 – Salida desde Lima

El avión papal partirá desde la Base Aeronaval del Callao con destino a Chiclayo.

9:10 – Llegada a Chiclayo

  • Traslado hacia las Pampas de Pimentel
  • 10:30 – Santa misa multitudinaria

Lugar: explanada de las Pampas de Pimentel. Será el acontecimiento central de la mañana. El Pontífice celebrará una misa ante miles de fieles llegados de distintas regiones del Perú.

Durante la celebración estarán presentes imágenes religiosas representativas de Lambayeque, entre ellas la Cruz de Motupe.

León XIV recorrerá distintos sectores de la explanada en el papamóvil para acercarse a los peregrinos.

  • 12:40 – Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero

16:30 – Encuentro con representantes de la IglesiaLugar: Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Participarán obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

  • 17:45 – Encuentro con el mundo universitario

Lugar: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). León XIV mantendrá un encuentro con representantes de la comunidad universitaria.

  • 19:00 – Cena con sacerdotes

Lugar: Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. El pontífice compartirá una cena fraterna con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

El hogar del papa Le&oacute;n XIV en Chiclayo antes y ahora.

El hogar del papa León XIV en Chiclayo antes y ahora.

Sábado 14: la segunda jornada en Lambayeque

La visita continuará el sábado con actividades religiosas y un viaje a Cajamarca.

Horario

08:00 Rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo.

09:10 Salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

09:50 Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11:00 Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

13:15 Salida en helicóptero hacia Chiclayo.

14:00 Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

17:30 Encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario dedicado al santo, en Zaña.

El Papa estará en la zona en donde se hizo un miembro más de la comunidad chiclayense. A punto tal fue el vínculo que construyó, que en el año 2015 le entregaron la ciudadanía peruana. Por eso, en ese país lo recibieron como “la vuelta a casa del Papa peruano”.

La etapa más importante para él, antes de su regreso a Lima, la capital del Perú, para cerrar su gira pastoral por Uruguay, Argentina y el país andino, en un viaje histórico.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Regreso emotivo: El Papa León XIV visita por primera vez Chiclayo como pontífice.
  • Comunidad y Misa: Miles de peregrinos esperan una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.
  • Vínculo histórico: El Papa retorna a la Casa Episcopal donde vivió como obispo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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