Se filtró el video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez a los gritos en la casa de Mauro Icardi: "Muerta de hambre..."

Ante esas palabras, la China Suárez reaccionó y le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”.

La pregunta provocó una nueva reacción de Wanda, quien siguió con los insultos: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

El material difundido generó una fuerte repercusión por el nivel de agresividad verbal que quedó registrado durante el enfrentamiento.

La verdad detrás del video de Wanda Nara y la China Suárez que difundieron en Puro Show

Durante la emisión, Angie Balbiani explicó por qué existen grabaciones de los enfrentamientos que protagonizan los integrantes de este conflicto familiar.

“Ya conocen las reglas del juego, los trucos, y quieren tener evidencia de todo lo que pasa”, señaló la panelista, al explicar que tanto del entorno de Wanda como del de Mauro Icardi acostumbran registrar las conversaciones y los intercambios.

Por su parte, Matías Vázquez se mostró impactado por el contenido de las imágenes y expresó: “Si esto no es violencia no sé qué es”.

Sin embargo, uno de los aspectos más delicados del material tiene que ver con la presencia de menores de edad durante la discusión.

Balbiani aclaró que, junto con la producción del programa, decidieron no emitir determinados fragmentos de la grabación para preservar a las niñas que habrían presenciado el enfrentamiento.

“No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto”, explicó.

De esta manera, la difusión del video aporta un nuevo elemento al conflicto mediático y judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, mientras las repercusiones por el enfrentamiento con la China Suárez continúan creciendo.