En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Argentina
OEA
CRISIS EN VENEZUELA

Argentina reafirmó en la OEA su apoyo a la acción estadounidense y a la captura de Nicolás Maduro

El embajador Carlos Cherniak participó de una reunión extraordinaria que se realizó en Washington. El diplomático dijo que el líder chavista representaba “una amenaza para el hemisferio”.

El representante permanente de Argentina

El representante permanente de Argentina, Carlos Bernardo Cherniak (Foto: EFE)

El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, reafirmó este martes el respaldo total del gobierno de Javier Milei al ataque de Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro. La declaración se produjo durante una reunión del Consejo Permanente del organismo, convocada pocos días después de la incursión norteamericana.

Leé también Las dos mujeres que se disputan la presidencia de Venezuela y la preferencia de Donald Trump
Donald Trump y las dos mujeres del poder en Venezuela. ¿A cuál prefiere? (Foto: A24.com)

El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, afirmó Cherniak en su exposición.

El diplomático argentino habló ante los países miembros de la OEA en un discurso de poco más de cinco minutos, en el que sostuvo que Maduro representa una amenaza para el hemisferio y lo vinculó de manera directa con el “narcoterrorismo”. Según expresó, el régimen chavista “quebranta de forma sistemática el estado de derecho” y se sostiene a través de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.

Embed

Durante su intervención, Cherniak también puso el foco en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y recordó que más de ocho millones de personas abandonaron el país en los últimos años como consecuencia de la situación política, económica y social. En ese contexto, acusó a Maduro de haber perpetrado un fraude electoral en los comicios de julio de 2024, que le permitió mantenerse en el poder y constituir lo que definió como “un gobierno ilegítimo e ilegal”.

Las declaraciones del representante argentino se dieron mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos tras haber sido capturados el sábado pasado por fuerzas estadounidenses en un operativo en el que participaron unos 200 efectivos, de acuerdo con información difundida por el Pentágono. El lunes, ambos comparecieron ante un tribunal federal de Manhattan.

P2PTPRURG5D7FLHLRMZIJF357I
Nicolás Maduro, al momento de ser trasladado a los tribunales de Manhattan, en EEUU. REUTERS.

Nicolás Maduro, al momento de ser trasladado a los tribunales de Manhattan, en EEUU. REUTERS.

El reclamo por el gendarme argentino

En otro tramo de su discurso, Cherniak reiteró el reclamo del Gobierno argentino por la liberación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, enfatizó ante los representantes diplomáticos del continente.

Además, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que “insista en una visita al país para verificar el estado de los presos políticos”. Organizaciones de derechos humanos y activistas denuncian que en Venezuela hay más de 800 personas detenidas bajo esa condición.

Las palabras de Cherniak reforzaron la postura del gobierno de Javier Milei en los foros internacionales, alineada con Estados Unidos y con una posición de fuerte condena al régimen chavista, en medio de un escenario regional marcado por la tensión política y el debate sobre el futuro institucional de Venezuela.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina OEA Nicolás Maduro Washington Javier Milei Venezuela
Notas relacionadas
Trump defendió el operativo en Venezuela y arremetió contra Maduro: "Mató a millones de personas"
La ONU se pronunció sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela: "Socavó un principio fundamental del derecho internacional"
Por qué se celebra el Día de los Reyes Magos el 6 de enero

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar