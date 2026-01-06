Argentina reafirmó en la OEA su apoyo a la acción estadounidense y a la captura de Nicolás Maduro

Las declaraciones del representante argentino se dieron mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos tras haber sido capturados el sábado pasado por fuerzas estadounidenses en un operativo en el que participaron unos 200 efectivos, de acuerdo con información difundida por el Pentágono. El lunes, ambos comparecieron ante un tribunal federal de Manhattan.

Nicolás Maduro, al momento de ser trasladado a los tribunales de Manhattan, en EEUU. REUTERS.

El reclamo por el gendarme argentino

En otro tramo de su discurso, Cherniak reiteró el reclamo del Gobierno argentino por la liberación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, enfatizó ante los representantes diplomáticos del continente.

Además, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que “insista en una visita al país para verificar el estado de los presos políticos”. Organizaciones de derechos humanos y activistas denuncian que en Venezuela hay más de 800 personas detenidas bajo esa condición.

Las palabras de Cherniak reforzaron la postura del gobierno de Javier Milei en los foros internacionales, alineada con Estados Unidos y con una posición de fuerte condena al régimen chavista, en medio de un escenario regional marcado por la tensión política y el debate sobre el futuro institucional de Venezuela.