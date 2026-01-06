Argentina reafirmó en la OEA su apoyo a la acción estadounidense y a la captura de Nicolás Maduro
El embajador Carlos Cherniak participó de una reunión extraordinaria que se realizó en Washington. El diplomático dijo que el líder chavista representaba “una amenaza para el hemisferio”.
El representante permanente de Argentina, Carlos Bernardo Cherniak (Foto: EFE)
El representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, reafirmó este martes el respaldo total del gobierno de Javier Milei al ataque de Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro. La declaración se produjo durante una reunión del Consejo Permanente del organismo, convocada pocos días después de la incursión norteamericana.
“El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, afirmó Cherniak en su exposición.
El diplomático argentino habló ante los países miembros de la OEA en un discurso de poco más de cinco minutos, en el que sostuvo que Maduro representa una amenaza para el hemisferio y lo vinculó de manera directa con el “narcoterrorismo”. Según expresó, el régimen chavista “quebranta de forma sistemática el estado de derecho” y se sostiene a través de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.
Durante su intervención, Cherniak también puso el foco en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y recordó que más de ocho millones de personas abandonaron el país en los últimos años como consecuencia de la situación política, económica y social. En ese contexto, acusó a Maduro de haber perpetrado un fraude electoral en los comicios de julio de 2024, que le permitió mantenerse en el poder y constituir lo que definió como “un gobierno ilegítimo e ilegal”.
Las declaraciones del representante argentino se dieron mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos tras haber sido capturados el sábado pasado por fuerzas estadounidenses en un operativo en el que participaron unos 200 efectivos, de acuerdo con información difundida por el Pentágono. El lunes, ambos comparecieron ante un tribunal federal de Manhattan.
El reclamo por el gendarme argentino
En otro tramo de su discurso, Cherniak reiteró el reclamo del Gobierno argentinopor la liberación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. “Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, enfatizó ante los representantes diplomáticos del continente.
Además, instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que “insista en una visita al país para verificar el estado de los presos políticos”. Organizaciones de derechos humanos y activistas denuncian que en Venezuela hay más de 800 personas detenidas bajo esa condición.
Las palabras de Cherniak reforzaron la postura del gobierno de Javier Milei en los foros internacionales, alineada con Estados Unidos y con una posición de fuerte condena al régimen chavista, en medio de un escenario regional marcado por la tensión política y el debate sobre el futuro institucional de Venezuela.