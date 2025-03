El ranking de los animales más feos del mundo tiene un claro ganador y una sorpresa

el animal más feo del mundo.jpg El pez gota, el animal más feo del mundo. (Foto: Gentileza BBC)

El animal más feo del mundo

En la votación que realizó la "Sociedad para la Preservación de los Animales Feos", el pez gota arrasó con la mitad de los votos emitidos. Así quedó consagrado como "el más feo del mundo". Es un animal que ya por su aspecto cuesta clasificarlo. Parece achatado, como si le sobrara masa a su cuerpo. Es aspecto gelatinoso al tacto, tiene como una nariz o protuberancia por encima de su boca y emite un sonido que, en el agua, se asemeja a un gruñido.

Con todas esas características, no tuvo contrincante que se le resistiera. Claro que no es un "título oficial", pero alcanza para la sociedad que instituyó esa "distinción". Pese a su aspecto horrible, usaron su imagen para una campaña muy específica: Llamar la atención sobre las especies amenazadas con problemas estéticos. Así como se lee, se los persigue (se los pesca) no para comer, sino porque su fealdad hace que sea discriminado de la peor manera. Es blanco para cualquier persona que logre verlo cuando sube desde las profundidades.

pez gota .jpg Su aspecto gelatinoso, fláccido, lo hace muy feo, pero esa estructura le permite vivir en las profundidades y soportar la tremenda presión. (Foto: Gentileza BBC)

Darwin, al rescate del animal más feo del mundo

El naturalista británico dedicó su vida a demostrar como los animales y las plantas se adaptan al ambiente en donde viven para sobrevivir o vivir de la mejor manera posible. El pez Gota no es la excepción. Puede que sea feo, pero todo tiene una explicación. Habita las profundidades del Océano Pacífico entre Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Pero esta extraña criatura se encuentra a profundidades entre 600 y 1200 m, donde la presión atmosférica es varias decenas de veces superior a la del nivel del mar.

Por eso tiene ese aspecto, como achatado, que le sobra carne o le falta envergadura y por eso parece un pez gelatinoso. Gracias a esa característica, es más denso que el agua y pasa su vida flotando en las profundidades. Como se alimenta de cangrejos y langostas, queda enganchado en las redes de los barcos. Los marinos, directamente, lo descartan y mueren.

Por eso, esa sociedad proteccionista busca, con este singular recurso, lograr un llamado a la responsabilidad sobre las especies en peligro.

Una reivindicación para el animal más feo del mundo

En Nueva Zelanda acaba de tener su momento de gloria. Considerado el animal más feo del mundo por su aspecto blando y grumoso y gelatinoso, esta semana fue nombrado como "el pez del año". Otra organización ambiental, Mountain to Sea Conservation Trust, lo puso al tope del año para concientizar sobre la vida marina y de agua dulce de Nueva Zelanda.