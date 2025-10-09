En vivo Radio La Red
Mundo
Hamas
Guerra
FRANJA DE GAZA

Hamas anunció que la "guerra llegó a su final" tras las garantías recibidas por Estados Unidos en el conflicto con Israel

El movimiento islamista confirmó un alto el fuego “permanente” tras casi dos años de enfrentamientos y aseguró haber recibido garantías de Washington, Qatar, Egipto y Turquía.

El anuncio lo hizo Khalil Al-Hayya

El anuncio lo hizo Khalil Al-Hayya, quien integra la delegación que negocia por Hamas. (Foto: Reuters)
“Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, expresó Khalil Al-Hayya, jefe de la delegación negociadora de Hamas, en un comunicado citado por el canal Al Jazeera.

El pacto, alcanzado en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, contempla un alto el fuego “permanente”, la retirada de las tropas israelíes de Gaza, la apertura del paso fronterizo de Rafah y un intercambio de prisioneros. Según Al-Hayya, la organización palestina “actuó con responsabilidad” ante el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que busca restablecer la estabilidad en la región.

2025-10-09T090042Z_1385601387_RC298HA51PVR_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA
El acuerdo incluye la desocupación de la Franja de Gaza por parte de Hamas. (Foto: Reuters).

“Hoy anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra, retirarse de la Franja y llevar a cabo un intercambio de prisioneros”, declaró el dirigente, quien también planteó: “Seguiremos trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

El acuerdo prevé la liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua en cárceles israelíes y otros 1.700 detenidos tras el ataque del 7 de octubre de 2023. A cambio, Hamas entregará a los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza. Se estima que unos veinte siguen con vida, entre ellos tres argentinos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. También continúa retenido el cuerpo de Lior Rudaeff, otro argentino asesinado durante el ataque.

El obstáculo de la derecha israelí

Hamas espera ahora la ratificación del acuerdo por parte del gobierno israelí, que deberá aprobar la primera fase del plan. Sin embargo, dentro del propio gabinete surgieron voces críticas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anticipó que votará en contra del entendimiento promovido por Washington.

“El corazón de todos nosotros se llena de alegría por el hecho de que se espera que los rehenes vuelvan. Sin embargo, junto a esta alegría, está terminantemente prohibido ignorarla cuestión del precio: la liberación de miles de terroristas, incluyendo 250 asesinos que se supone serán liberados de prisión. Eso es un precio alto e insoportable", expresó el líder ultraderechista en su cuenta de X.

Y agregó: “No puedo votar a favor de un acuerdo que libera a esos terroristas asesinos. Nos opondremos a él en el gobierno”.

El anuncio del alto el fuego fue recibido con expectativa en las principales capitales europeas, donde se analizan los pasos a seguir para garantizar la reconstrucción de Gaza y la implementación de una paz duradera.

Se habló de
Hamas Guerra Estados Unidos Israel
