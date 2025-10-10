Rocío Marengo relató el momento de angustia que vivió en pleno embarazo: "Me asusté"

Luego, resaltó con mucha alegría: “Bebito patea, no saben lo divino que es y yo le hablo y le digo ‘bebito si estás bien mándame una señal’ y él patea”.

“Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma y a cada rato le digo a bebito que me de una señal, lo amo”, conmovió al contar que, pese al susto, eligió transitar ese momento con fe y ternura, aferrándose al amor por su bebé.

Aunque esta noticia la perturbó, Rocío dejó en claro que su embarazo sigue bien y que se encuentra súper feliz: “Me tocó el mejor del mundo, es espectacular, se porta re bien y extraño hasta las nauseas porque todo me lo hizo pasar bien”.

Cuál es el sexo del bebé de Rocío Marengo

Rocío Marengo organizó una gran fiesta en Punta Carrasco para revelar si el bebé que espera junto a Eduardo Fort es nene o nena.

El emotivo momento en el que se reveló que el bebé en camino es un varón pudo verse en vivo a través de Secretos Verdaderos (América TV), que realizó una cobertura especial del evento y mostró todos los detalles de la celebración.

“Toda la emoción en esta revelación del sexo del bebé de Rocío Marengo”, expresó Alejandro Guatti, el periodista encargado de la cobertura del evento.

Luego de conocerse la noticia, los futuros padres dialogaron con Luis Ventura, conductor del programa, y compartieron su felicidad. “Esta es una fiesta más para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el sueño de todos. Yo ya sabía el sexo, pero había que mantenerlo ahí", contó Eduardo con una sonrisa.

Por su parte, Rocío no ocultó su emoción al confirmar la gran noticia: “Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos nombre hay que buscar otro bebé”.

En un clima distendido, ambos bromearon sobre la primera diferencia que se viene: “Si hablás con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”.