El Senado de Paraguay destituyó por unanimidad a Santiago Peña

Previamente, el Senado había aprobado por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por la comisión acusadora de Diputados. Los 41 legisladores presentes votaron a favor de admitir el material probatorio, pese a las objeciones de la defensa, que había cuestionado su validez y rigor.

Con la resolución de destitución, el proceso parlamentario llegó a su instancia decisiva y Peña deberá dejar el cargo. La sucesión quedará en manos del vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis de Ueno Bank y las acusaciones contra Peña

El mandatario enfrentó cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y sus antiguos vínculos con Ueno Holding, en medio de una crisis financiera que afectó a miles de ahorristas paraguayos.

Los clientes y ahorristas del Ueno Bank, que forzaron la salida del presidente Peña. (Foto: Gentileza ABC Color)

El escándalo alrededor de la entidad bancaria desencadenó una crisis política que terminó con el juicio político y la salida de Peña del poder. En ese escenario, también quedó bajo la lupa el rol del expresidente Horacio Cartes, titular del Partido Colorado y una de las figuras de mayor influencia dentro del oficialismo.