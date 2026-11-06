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El Senado de Paraguay destituyó por unanimidad a Santiago Peña

El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña, tras el escándalo por la crisis financiera de Ueno Bank.

Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. (Foto: captura de pantalla).

Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. (Foto: captura de pantalla).
Santiago Peña fue destituído por el Senado. (Foto: Reuters).

Santiago Peña fue destituído por el Senado. (Foto: Reuters).

El Senado de Paraguay aprobó la destitución del presidente Santiago Peña con 44 votos a favor y una ausencia, en el marco del juicio político que enfrentó por la crisis de Ueno Bank. La decisión se produjo después de que el cuerpo legislativo rechazara el pedido de renuncia del mandatario y desestimara sus planteos para postergar el procedimiento.

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Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al considerar insuficiente el tiempo disponible para responder a una acusación de 15 páginas y un expediente con aproximadamente 300 fojas de documentación. Sin embargo, el Senado rechazó el pedido con 39 votos en contra, tres a favor, dos abstenciones y una ausencia.

El mandatario había argumentado que contar con menos de 12 horas para preparar su descargo vulneraba las garantías del debido proceso y su derecho constitucional a la defensa.

El senado peruano no le dio más tiempo a Sebastián Peña para preparar su defensa. (Foto: Cuenta de X del Congreso del Paraguay)

El senado peruano no le dio más tiempo a Sebastián Peña para preparar su defensa. (Foto: Cuenta de X del Congreso del Paraguay)

Cómo avanzó el juicio político contra Santiago Peña

Tras el rechazo de la prórroga, Peña debía presentarse ante los senadores junto a sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, para exponer sus argumentos y responder a las acusaciones. Sin embargo, el presidente no asistió y el procedimiento continuó con la intervención de los fiscales acusadores, que presentaron sus alegatos finales.

Previamente, el Senado había aprobado por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por la comisión acusadora de Diputados. Los 41 legisladores presentes votaron a favor de admitir el material probatorio, pese a las objeciones de la defensa, que había cuestionado su validez y rigor.

Con la resolución de destitución, el proceso parlamentario llegó a su instancia decisiva y Peña deberá dejar el cargo. La sucesión quedará en manos del vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis de Ueno Bank y las acusaciones contra Peña

El mandatario enfrentó cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y sus antiguos vínculos con Ueno Holding, en medio de una crisis financiera que afectó a miles de ahorristas paraguayos.

Los clientes y ahorristas del Ueno Bank, que forzaron la salida del presidente Peña. (Foto: Gentileza ABC Color)

Los clientes y ahorristas del Ueno Bank, que forzaron la salida del presidente Peña. (Foto: Gentileza ABC Color)

El escándalo alrededor de la entidad bancaria desencadenó una crisis política que terminó con el juicio político y la salida de Peña del poder. En ese escenario, también quedó bajo la lupa el rol del expresidente Horacio Cartes, titular del Partido Colorado y una de las figuras de mayor influencia dentro del oficialismo.

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