El drama de Dallys Ferreira al perder todos sus ahorros por la crisis en Paraguay: "Ese dinero..."

En ese sentido, remarcó su total desacuerdo con algunas voces que salieron en las últimas horas en medio de la angustia que atraviesa mucha gente por el colapso del banco.

“Escucho tantos discursos populistas de políticos que nada hacen por la cuidadanía tratando de quitar provecho de esta situación. Como cuidadana paraguaya y trabajadora lo único que quiero decir es que tienen que devolver todo y cada centavo a los ahorristas y fondos públicos", insistió.

El firme pedido de Dallys Ferreira tras la caída del Ueno Bank en Paraguay

La periodista Dallys Ferreira dejó en claro que cada ahorrista debe recibir la totalidad de sus ahorros y no parte del mismo, en medio de la crisis que atraviesa Paraguay por este tema.

“El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero, producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos y yo me incluyo entre ellos, tiene que ser devuelto”, afirmó visiblemente preocupada por la situación y con la voz quebrada.

Destacó además el esfuerzo de años que llevó a la gente tener sus ahorros: “Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado. Y dejen de clasificar a los ahorristas como desmereciendo quién merece más o menos su propio dinero”.

“Y dejen de hacer populismo ustedes los políticos porque dan vergüenza”, concluyó Dallys con un mensaje directo a la clase política.