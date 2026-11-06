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El drama de Manuel Ibero tras su paso por un reality en Ecuador

Manuel Ibero habló de su experiencia en La casa 593, un reality en Ecuador al cual fue convocado luego de su participación en Gran Hermano.

6 nov 2026, 18:15
manu ibero
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Manuel Ibero contó cómo fue realmente su experiencia en La casa 593, el reality de Ecuador al que fue convocado luego de su paso por Gran Hermano. Lo hizo en La Linterna, el programa de Laura Ubfal en Bondi Live, donde dejó en claro que no fue una etapa sencilla para él.

Aunque aseguró que en Ecuador lo trataron muy bien, admitió que lo atravesó el estado de ánimo: "Allá me trataron muy bien, pero yo no estaba bien anímicamente. Me costó volver a estar encerrado". Según explicó, el desgaste se sintió más con el correr de las semanas, y saber cuándo terminaba el programa no lo ayudó: "Sabía que tenía una fecha de inicio y una de finalización, la final, y la verdad es que se me hizo muy largo".

Las propuestas de Manuel Ibero para otros realities y la recomendación de su terapeuta

Pese a lo vivido, Manuel Ibero contó que no le faltan ofertas y que recibió propuestas para sumarse a otros realities. "Tengo tres ofertas. La más fuerte es de España", precisó.

De todos modos, por ahora, prefiere analizar todo bien. "Tengo propuestas para otros realities, pero empecé terapia y estoy hablando con mi terapeuta para ver si me puedo bancar otro encierro", comentó.

El derecho a réplica de Zoe Bogach a Manuel Ibero en Gran Hermano

La historia de Manuel Ibero con Zoe Bogach ya había tenido un capítulo fuerte en Gran Hermano Generación Dorada. En marzo de 2026, la ex participante de la edición 2023/24 usó el Derecho a Réplica para responderle a su expareja por lo que había dicho dentro de la casa: que ella era una “hipócrita” por haberse dejado manipular. “Estoy acá para marcar cómo me hiciste sentir, para cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma”, arrancó. Y le reprochó: “Yo creí que vos me estabas amando”. Contó que se sintió “bastante humillada” y que él había logrado “abrir otra herida más” en ella.

Zoe cerró con una dura advertencia sobre la imagen que, según ella, quiere mostrar: “Pero, nene, no sos tan inteligente. Poquito a poquito se te está cayendo la careta”. Más tarde, Ibero respondió: aseguró que ella buscaba empatía y que se hacía la víctima, que siempre habló bien de ella y que, en su lugar, ella había intentado impedir que él entrara al reality. “Lo que muestro es lo que soy”, sostuvo.

     

 

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