El drama de Manuel Ibero tras su paso por un reality en Ecuador

El derecho a réplica de Zoe Bogach a Manuel Ibero en Gran Hermano

La historia de Manuel Ibero con Zoe Bogach ya había tenido un capítulo fuerte en Gran Hermano Generación Dorada. En marzo de 2026, la ex participante de la edición 2023/24 usó el Derecho a Réplica para responderle a su expareja por lo que había dicho dentro de la casa: que ella era una “hipócrita” por haberse dejado manipular. “Estoy acá para marcar cómo me hiciste sentir, para cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma”, arrancó. Y le reprochó: “Yo creí que vos me estabas amando”. Contó que se sintió “bastante humillada” y que él había logrado “abrir otra herida más” en ella.

Zoe cerró con una dura advertencia sobre la imagen que, según ella, quiere mostrar: “Pero, nene, no sos tan inteligente. Poquito a poquito se te está cayendo la careta”. Más tarde, Ibero respondió: aseguró que ella buscaba empatía y que se hacía la víctima, que siempre habló bien de ella y que, en su lugar, ella había intentado impedir que él entrara al reality. “Lo que muestro es lo que soy”, sostuvo.