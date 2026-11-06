Nazarena Di Serio rompió en llanto al recordar el hiriente comentario que le hizo María Fernanda Callejón: "Me dolió"

Al referirse a lo que le provocaron esas palabras, Di Serio también quiso despejar una versión: “Quiero aclarar que no perdí un embarazo”. Luego, remarcó que la referencia a la maternidad fue lo que la afectó y que no les había dado importancia a los comentarios anteriores.

“Me dio bronca. No se me suele ver enojada, pero hoy me calenté. No lloré, pero sí estaba enojada. No sabe la realidad, es algo delicado. ¿Qué sabés qué situación estoy viviendo, qué hago cuando salgo? Estoy pasando un momento de mierda en mi vida con una situación familiar grave ”, expresó.

En ese sentido, consideró que su compañera debería haber sido más cuidadosa: “Hay que tener cuidado, más ella, que es una mujer que se esforzó mucho por ser mamá. Ella vivió y sabe lo difícil que es ser mamá”.

Di Serio también respondió a los cuestionamientos que, según contó, Callejón hizo sobre su vínculo con el equipo. “Tengo una súper relación con los de acá. Dice que soy una creída, que me tratan como una reinita”, afirmó. Además, le atribuyó otra frase que habría pronunciado durante la jornada: “Soy buena, pero soy más buena siendo mala, y siendo mala soy la peor”.

Por último, relató un supuesto episodio con una trabajadora del programa a raíz de un cambio de camarín. “A una vestuarista la trató mal porque le hicieron un cambio de camarín y salió a los gritos diciendo: ‘Soy la estrella del canal, al camarín lo necesito’”, aseguró Nazarena. Y concluyo con una respuesta directa: “Acá las estrellas del canal son Moria y Mirtha”.

“El tema de la maternidad me está costando, es sensible. Que me diga que porque no tengo hijos estoy al pedo... Me encantaría tener hijos, ser mamá. Lloro todos los días por no poder formar mi familia”, expresó. En ese contexto, reconoció que su enojo estuvo atravesado por esa angustia: “Me dolió y reaccioné desde el dolor”.

Di Serio también habló de la presión que siente frente al paso del tiempo y remarcó que su compañera conoce lo delicado que resulta el asunto para ella. “Tenemos un reloj biológico de mierda, que es muy difícil. Es una batalla difícil, es un tema sensible y Fer lo sabe”, sostuvo.

Más allá del enfrentamiento, Nazarena cuestionó que se utilice la maternidad para desvalorizar la vida o las ocupaciones de otra persona: “No me lo espero de nadie. No me entra en la cabeza pensar que si no sos madre o padre estás al pedo”. Luego, interpretó el comentario como cercano a un prejuicio que también le genera dolor: “Le faltó decir ‘no sos una mujer completa si no sos madre’, como se suele decir”.

Y concluyó con una frase que sintetizó su deseo: “Sueño con ser mamá”.

Los anteriores cruces de María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón ya había protagonizado varios enfrentamientos en La mañana con Moria (eltrece) antes de su reciente conflicto con Nazarena Di Serio. Uno de los más fuertes ocurrió el 17 de marzo, cuando discutió con Cinthia Fernández mientras esta defendía a su pareja, Roberto Castillo. El intercambio escaló entre gritos y reproches, y Federico Seeber, que reemplazaba a Moria Casán, debió mandar a un corte. Durante la pelea, Callejón llamó “chihuahua” a su compañera, un comentario que profundizó el enojo.

Días antes, el 10 de marzo, la actriz también había mantenido una fuerte discusión con Amalia Granata y Cinthia Fernández durante un debate sobre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti. Callejón cuestionó la postura de la legisladora y le lanzó: “Me indigna igual escucharte hablar con tanta certeza”. Las diferencias subieron de tono y Moria tuvo que intervenir para mediar, mientras la panelista terminó manifestando que se había sentido subestimada por sus opiniones.

Los cortocircuitos también alcanzaron a la propia Moria Casán. El 26 de mayo, mientras abordaban el conflicto de Callejón con su expareja, Ricky Diotto, la conductora reveló que él le había escrito a Di Serio para dar su versión. La conversación se tensó y, cuando la actriz intentó interrumpirla, Moria la frenó: “Pará no, ¿querés conducir vos? Tranquila”. Visiblemente movilizada, Callejón pidió terminar con el tema y reconoció: “No estoy preparada para hablar”.