El trágico momento en que un avión se estrella segundos después del despegue: el piloto se salvó

Una tragedia sin explicación por el momento

La Autoridad de la Aviación Civil de Nepal todavía no tiene una explicación para la causa del accidente que dejó un único sobreviviente: el piloto de la aeronave, quien fue enviado de emergencia al hospital central de Katmandú. Un médico del Hospital Universitario de Medicina de esa ciudad dijo a la agencia de noticias Associated Press que el piloto había sufrido lesiones en los ojos, "pero no corre ningún peligro". Por lo tanto, se espera que pueda declarar para tener de primera mano qué es lo que provocó la tragedia en pleno aeropuerto.

nepal accidente 1.jpg El avión nepalí se estrelló en Katmandú (Foto: gentileza AS).

En el avión viajaban 18 nepalíes, entre ellos un niño, y un ciudadano yemení, confirmó la autoridad de aviación. Ninguno de ellos pudo ser rescatado con vida por los equipos de emergencia.

La seguridad aérea en Nepal, cuestionada internacionalmente

El turismo era un boom en esa zona del mundo antes de la pandemia y el entusiasmo renació con el final de las restricciones por el Covid-19. Nepal se convirtió en un destino importante en el sudeste asiático por su influencia religiosa y por ser una base para realizar los ascensos a la cadena montañosa del Himalaya, el techo del mundo.

nepal lista de pasajeros .jpg El ente de la aviación civil nepalí difundió la lista de las víctimas del accidente en Katmandú. (Foto: Cuenta de X de Aviacion Civil de Nepal)

Sin embargo, la infraestructura de sus aeropuertos deja mucho que desear. Incluso la de su capital, Katmandú. No se han hecho las obras para la ampliación de la capacidad de pasajeros ni las extensiones de las pistas o las normas para proveer del sistema de ILS, la posibilidad de "aterrizar por instrumentos".

nepal tragedia 3.jpg Los restos del avión accidentado en Nepal (Foto: captura de TV).

En enero de 2023 se produjo otro accidente en el que murieron 68 personas de un total de 72 que venían de la zona del Himalaya hacia Katmandú. En esa otra tragedia, murió una argentina.

Es por esas serias deficiencias que presenta Nepal en materia de seguridad que los aviones matriculados en ese país no pueden sobrevolar el espacio aéreo europeo.