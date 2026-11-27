Sánchez también mejoró su actuación: pasó a la ofensiva, defendió las conquistas sociales y buscó presentar al PP y Vox como un mismo bloque. Javier Abascal, en cambio, insistió en su discurso contra la inmigración y evitó condenar expresamente la violencia machista. Claro, luego de lo timorato que se lo vio frente a Núñez Feijoo el día del primer cruce frente a frente.

El debate dejó varias "perlitas". Como cuando Feijoó le dijo "calladita" a Colau y no cayó nada bien. Sánchez fue el primero en salir hábilmente en su defensa. Y tal como pasó en el primer debate, la figura del presidente Javier Milei estuvo nuevamente durante varios minutos en el centro de la escena.

Javier Milei, como argumento en campaña

En el primer debate, Pedro Sánchez defendió el "estado de bienestar" de españoles y europeos y le dijo a Feijóo que por el contrario, el Partido Popular sólo plantea recortes presupuestarios como "sus amigos" y nombró entre otros a Donald Trump y a Javier Milei.

Esta vez, fue la representante del Frenta Amplio la que subió al ring otra vez al mandatario argentino. Cuando se habló de economía, lo miro a Javier Abascal de Vox y le dijo: "Datos de rabiosa actualidad, se pretende un recorte de 112.000 millones de euros que es mucho más de los recortes de Emilio Rajoy (anterior presidente del Gobierno del PP) y que es muy similar a lo que hizo su amigo Milei. Milei, que justo hoy ha salido que Argentina entra en recesión técnica".

Y siguió: "Ha hundido la economía, con cierre de empresas, caída de salarios, caída del consumo, eso es lo que está haciendo Milei, que es exactamente la misma receta que Vox ha propuesto".

"Calladita", el punto flojo de Sánchez Feijóo para los televidentes

De nuevo, la única mujer del encuentro, Ada Colau estaba en el uso de la palabra, pidiendo gestión y responsabilidad a Sánchez por la tragedia de los trenes de alta velocidad. Pero cuando se hizo un silencio, Nuñez Feijóo decidió tomar la palabra, creyendo que le daban en bandeja atacar a Pedro Sánchez. Pero todo le salió mal.

El líder del PP habló de que gestión es estar al frente de los problemas y no marcharse del lugar. En ese momento, hizo una referencia a que la izquierda no dijo nada en ese momento, pero eligió la peor forma para decirlo ante millones de telespectadores. "Y usted calladita", le dijo a Colau mientras hizo el típico gesto de "callarse" llevándose el índice por delante de la boca.

Se refería al silencio en el momento de la tragedia. Pero lo dijo - y gesticuló tan mal que pareció decir que le sugería a Colau que no hablara más en el debate. Pedro Sánchez fue el primero que reaccionó censurando esa postura del líder conservador. Nuñez Feijóo no supo salir de esa incómoda situación.

Pasó el último debate en España. Si en el primero Sánchez Feijoó le dió una paliza a Pedro Sánchez, en este, el líder socialista recuperó terreno. De la mano de una gran aliada, la ex alcadesa de Barcelona. Las encuestas dan una estrecha ventaja a los conservadores .¿Habrá servido este debate para equilibrar o, mejor todavía, torcer la balanza otra vez hacia el socialismo?