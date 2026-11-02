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Elecciones en EE.UU: Trump se juega el final de su gobierno y la Argentina mira de reojo

Donald Trump pone a prueba su liderazgo en los Estados Unidos en las elecciones de medio término de este martes. Puede perder el control de ambas cámaras del Congreso y eso condicionaría el final de su gobierno. Desde nuestro país, se seguirá con especial atención el resultado.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump se juega el final de su gobierno en las elecciones de medio término. (Foto: A24.com)

Trump se juega el final de su gobierno en las elecciones de medio término. (Foto: A24.com)

"Tienen que salir a votar, y vas a hacer de cuenta que yo aparezco en la boleta", dijo hace unos días Donald Trump en campaña porque sabe la importancia que tienen estas elecciones para su futuro inmediato. Del resultado de este martes dependerá el final de su gobierno. Y, por supuesto, el mundo entero mira atentamente porque hay muchas cuestiones que dependen del resultado electoral en la nación más grande del planeta. Y la Argentina no escapa a esa lógica.

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Donald Trump llega a las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre con un escenario de creciente vulnerabilidad política. La última encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena muestra un dato preocupante para la Casa Blanca: apenas el 36% de los votantes probables aprueba su gestión, frente a un 59% que la desaprueba. Pero eso no se puede trasladar directamente a la conducta del electorado. Y últimamente, en casi todo el mundo, las encuestas preelectorales suelen quedar muy mal paradas.

Los estadounidenses renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Los republicanos llegan con mayorías muy ajustadas: 218 a 214 en la Cámara baja y 53 a 47 en la alta, donde dos independientes suelen votar junto a los demócratas. Trump tiene un control de ambas cámaras que le ha permitido gobernar como quiso y tomar decisiones de política exterior sin ningun análisis o consulta con el Poder Legislativo por su país.

La Cámara baja, el primer objetivo de los demócratas

La principal posibilidad de recuperación opositora está en la Cámara de Representantes. Los demócratas necesitan ganar apenas tres bancas netas para alcanzar la mayoría. Tan frágil es el control que tiene Trump desde el inicio de su mandato. Fue suficiente hasta ahora, pero las encuestas lo ponen en un apretado margen para perder.

El Senado, la batalla más difícil

La disputa por el Senado es más compleja: los demócratas necesitan sumar cuatro escaños netos para quedarse con el control. La última encuesta encontró candidatos demócratas por delante en siete estados considerados decisivos, entre ellos Texas, Kansas, Iowa, Michigan y Ohio. Estados que tradicionalmente se "pintan" de rojo, el color que identifica a los republicanos y esta vez, pueden cambiar a azules ( el color de los demócratas). Son resultados que ponen en riesgo territorios tradicionalmente republicanos.

Qué puede pasar con los últimos dos años de Trump

Si pierde una o ambas cámaras, Trump conservará el poder ejecutivo y el veto presidencial, pero tendrá mayores dificultades para aprobar leyes, negociar el presupuesto y designar funcionarios y jueces. Si los demócratas controlan ambas, podrán convertir el Congreso en un contrapeso permanente. Donald Trump, tajante como siempre, ya anticipó que si eso pasara, no dudará en vetar cada ley que logren aprobar los demócratas en el Congreso.

Para Javier Milei, el resultado también importa: un Trump debilitado podría tener menos margen político para sostener sus iniciativas y sus compromisos internacionales. Está la alianza continental que ha forjado con Washington, el acuerdo económico particular con Estados Unidos y, especialmente, el respaldo que le ha dado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la Argentina para mantener la estabilidad del plan económico a nivel macro.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Elecciones clave: Donald Trump enfrenta elecciones de medio término que definirían el control de ambas cámaras del Congreso de EE.UU.
  • Escenario político: La gestión de Trump tiene un 36% de aprobación, con un riesgo de perder mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.
  • Impacto en Argentina: Los resultados electorales en EE.UU. tendrán repercusiones en la política exterior y acuerdos económicos para Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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