Qué pasó entre Manuel de Gran Hermano y los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

De esa manera, la familia buscó despejar los rumores que comenzaron a difundirse en redes sociales y remarcar que el participante del reality no mantuvo un vínculo de cercanía con los rugbiers condenados, sino que, según su relato, fue víctima de un episodio de violencia protagonizado por uno de ellos.

Qué dijo Santiago del Moro tras los dichos de Manuel sobre Lionel Messi en Gran Hermano

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En plena cena de nominados, Santiago del Moro aprovechó la euforia por el triunfo ante Suiza para felicitar al plantel nacional y, al mismo tiempo, dejar una advertencia a los participantes tras la polémica que había generado Manuel con sus comentarios sobre Lionel Messi.

Con todos los jugadores reunidos en torno a la mesa, el conductor festejó el nuevo avance de la Albiceleste e invitó a los participantes a compartir el entusiasmo. “Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, lanzó Del Moro, marcando el tono de la noche.

La emoción por el ajustado triunfo se hizo sentir entre los presentes. “Qué manera de sufrir”, comentó una de las jugadoras, reflejando el sentimiento de miles de hinchas. Del Moro coincidió con esa frase, aunque enseguida aprovechó el momento para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una alusión directa a la controversia por las declaraciones de Manuel sobre el capitán argentino.

“Qué manera de sufrir, por favor”, repitió el conductor antes de agregar: “Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal”.

Tras sus palabras, Emanuel intervino brevemente y se mostró de acuerdo con el planteo: “Sí, la verdad”, respondió.