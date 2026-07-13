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ACLARACIÓN

Qué pasó entre Manuel de Gran Hermano y los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

El hermano de Manuel desmintió que el jugador de Gran Hermano tuviera un vínculo con los rugbiers condenados y reveló que fue agredido por uno de ellos.

13 jul 2026, 22:59
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manuel gran hermano
manuel gran hermano

En las últimas horas, el nombre de Manuel, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), comenzó a circular en redes sociales a raíz de versiones que intentaban relacionarlo con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, su familia salió a desmentir esas especulaciones y explicó cuál fue, en realidad, el vínculo que existió.

La aclaración llegó de la mano del hermano del concursante durante una entrevista en La Linterna, el programa de Laura Ubfal en Bondi Live. Allí aseguró que Manuel no tenía una relación de amistad con los condenados y reveló que, por el contrario, también sufrió un episodio de violencia protagonizado por uno de ellos. “Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla”, relató.

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Según explicó, el hecho ocurrió cuando Manuel asistió a una fiesta de Navidad poco tiempo después de haber sido operado por una lesión en los ligamentos cruzados que había sufrido jugando al fútbol. “Manuel, a esa fiesta, había salido con muletas. O sea, estaba literalmente recién operado”, precisó su hermano. Además, contó que el golpe fue de tal magnitud que el actual participante del reality perdió el conocimiento.

El tema surgió luego de que Flor Cabrera recordara que Manuel había mencionado dentro de la casa que había tenido "un altercado" con los asesinos de Báez Sosa. A partir de ese comentario, su hermano decidió ampliar la historia y aportar detalles que hasta ahora no eran de conocimiento público.

De esa manera, la familia buscó despejar los rumores que comenzaron a difundirse en redes sociales y remarcar que el participante del reality no mantuvo un vínculo de cercanía con los rugbiers condenados, sino que, según su relato, fue víctima de un episodio de violencia protagonizado por uno de ellos.

Qué dijo Santiago del Moro tras los dichos de Manuel sobre Lionel Messi en Gran Hermano

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En plena cena de nominados, Santiago del Moro aprovechó la euforia por el triunfo ante Suiza para felicitar al plantel nacional y, al mismo tiempo, dejar una advertencia a los participantes tras la polémica que había generado Manuel con sus comentarios sobre Lionel Messi.

Con todos los jugadores reunidos en torno a la mesa, el conductor festejó el nuevo avance de la Albiceleste e invitó a los participantes a compartir el entusiasmo. “Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, lanzó Del Moro, marcando el tono de la noche.

La emoción por el ajustado triunfo se hizo sentir entre los presentes. “Qué manera de sufrir”, comentó una de las jugadoras, reflejando el sentimiento de miles de hinchas. Del Moro coincidió con esa frase, aunque enseguida aprovechó el momento para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una alusión directa a la controversia por las declaraciones de Manuel sobre el capitán argentino.

“Qué manera de sufrir, por favor”, repitió el conductor antes de agregar: “Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal”.

Tras sus palabras, Emanuel intervino brevemente y se mostró de acuerdo con el planteo: “Sí, la verdad”, respondió.

     

 

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