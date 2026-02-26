Murió Bobby J. Brown, el recordado actor de "La ley y el orden", en un trágico accidente
La muerte del reconocido actor de Hollywood, Bobby J. Brown, sacudió al mundo del espectáculo. Tenía 62 años y fue protagonista de una trágica situación que terminó de la peor manera.
26 feb 2026, 20:00
El intérprete estadounidense Bobby J. Brown, recordado por su participación en la aclamada serie The Wire, falleció este martes a los 62 años luego de un trágico incendio en un granero en el estado de Maryland. La noticia generó conmoción en el ambiente artístico de Hollywood.
Según informó la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland, el actor murió a causa de lesiones térmicas generalizadas e inhalación de humo. Las autoridades determinaron que se trató de una muerte accidental.
De acuerdo con el relato de su hija, Brown ingresó a un granero con la intención de encender un vehículo cuando, por motivos que aún se investigan, comenzó el fuego. En medio de la desesperación, alcanzó a comunicarse con un familiar para pedir un extintor. Sin embargo, cuando la ayuda llegó, el lugar ya estaba completamente envuelto en llamas. Su esposa sufrió quemaduras de gravedad al intentar rescatarlo.
Brown alcanzó reconocimiento internacional por su papel como el oficial Bobby Brown en la serie de HBO The Wire. Más adelante, sumó participaciones en ficciones como Law & Order: SVU y encarnó al sargento Thomas Allers en la miniserie We Own This City.
Su trayectoria televisiva también incluyó apariciones en producciones como Homicide: Life on the Street, The Corner y Veep. En cine, trabajó en películas como Love the Hard Way, My One and Only y From Within. Además, se desempeñó como director de documentales, entre ellos uno centrado en la raza pitbull y otro dedicado a la banda Parliament Funkadelic.
Nacido en Washington D.C., Brown había comenzado su carrera como boxeador profesional. Tiempo después decidió volcarse a la actuación, inspirado tras ver la película Homeboy, protagonizada por Mickey Rourke.