Murió Bobby J. Brown, el recordado actor de "La ley y el orden", en un trágico accidente

Su trayectoria televisiva también incluyó apariciones en producciones como Homicide: Life on the Street, The Corner y Veep. En cine, trabajó en películas como Love the Hard Way, My One and Only y From Within. Además, se desempeñó como director de documentales, entre ellos uno centrado en la raza pitbull y otro dedicado a la banda Parliament Funkadelic.

Nacido en Washington D.C., Brown había comenzado su carrera como boxeador profesional. Tiempo después decidió volcarse a la actuación, inspirado tras ver la película Homeboy, protagonizada por Mickey Rourke.



