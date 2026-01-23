Revelaron detalles del acuerdo secreto por la división de bienes entre Wanda Nara e Icardi y crece la tensión

Más adelante, el periodista fue contundente al remarcar: "El expediente es muy claro porque este 'robo' de los 7 millones está ahí todo el tiempo y se repite".

Y también aclaró el contexto en el que se firmó el acuerdo: "El tema es que hubo un acuerdo firmado por Mauro y Wanda a los meses de estar separados donde todavía no estaba la China Suárez". Inmediatamente, agregó un dato clave sobre el expediente: "Y está en la justicia italiana".

Por otra parte, Zaffora dio precisiones sobre el proceso de divorcio: "Hoy hablé con Giuseppe, el abogado de Wanda. El divorcio va a salir antes de lo que pensamos. Están acelerando todo en la Justicia para que sea lo más rápido posible y va a tener un veredicto. Obviamente, los abogados de Wanda dicen que va a ser a favor de Wanda y los abogados de Mauro dicen que va a ser a favor de Mauro".

Qué dijo Wanda Nara tras filtrar los chats con Mauro Icardi

En medio del gran revuelo que provocó la exhibición de los chats con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió enfrentar las cámaras y habló en vivo en Sálvese quien pueda (América TV). La conductora fue sorprendida por un móvil del ciclo justo cuando salía de su casa rumbo al dentista con sus hijos, y allí respondió varias preguntas de la periodista interina, Sabina Rojas.

Rojas le preguntó cómo estaba atravesando la exposición mediática y el impacto de mostrar los mensajes privados con su ex, además de cómo seguía el tema en la Justicia. La respuesta de Wanda fue inmediata: “Respondí lo que a mí me parece, y lo que dije es, mostré los chat porque sino hubiera quedado como una mentirosa y yo nunca dije ni que estaba bien ni que estaba mal ni de lo que se habló ni de lo que no se habló con buena onda nada más”.

La conductora también fue consultada sobre si pensaba iniciar acciones legales por la difusión de esas conversaciones. Wanda contestó: “No, no, es más grave las calumnias e injurias que se dijeron que son mentiras, pero no tengo más nada para decir, me voy al dentista”.

Sin embargo, antes de que se retirara, Martín Salwe lanzó una última pregunta punzante, recordándole los insultos que Icardi habría dirigido contra ella: “Wanda, hoy Mauro te dijo manzana podrida, te dijo rata, ¿tenés algo para responder a eso?”

Lejos de esquivar la situación, Wanda reaccionó con ironía y humor: “No, nada, siempre me decía cara de rata en la intimidad, así que debo tener cara de hamster”.