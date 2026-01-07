La esposa del gendarme Nahuel Gallo: "No tenemos información actualizada de cómo están los centros de detención"

Gómez agregó que las mismas personas que le brindan información sobre su marido, le aseguraron que las "cárceles están totalmente tomadas" y que "están canceladas las visitas para los presos políticos".

Víctor, el hijo en común con Gallo

Además, reveló que el hijo en común que tiene con Gallo, llamado Víctor, está próximo a cumplir los tres años. "Está emocionado por su cumpleaños, va a cumplir tres años, pero quiere a su papá. Empieza a decir 'Dónde está papá'", relató emocionada y continuó: "A mí me parte el alma porque hay veces que no sé qué decirle".

"Yo trato siempre de que Víctor tenga vigente la voz de Nahuel", acotó sobre cómo hace para seguir sosteniendo el vínculo entre padre e hijo a la distancia.

Consultada sobre cómo reaccionó al conocer la detención de Maduro y un eventual reencuentro con Gallo, Gómez contó: "Desde el sábado estaba preparada". Además, compartió lo que pensó en ese mismo momento: "Dios mío será que se nos dará el milagro el día de hoy, tenía todo los sentimientos ese día".

"Va a ser un momento de reconciliación, un momento que tanto estábamos esperando", compartió sobre cómo imagina ese momento.