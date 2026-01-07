En vivo Radio La Red
La esposa del gendarme Nahuel Gallo: "No tenemos información actualizada de cómo están los centros de detención"

María Alexandra Gómez afirmó que solo recibe datos extraoficiales sobre el estado de su marido, secuestrado en el país caribeño , y expresó su preocupación por la situación en las cárceles venezolanas.

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra secuestrado en Venezuela, remarcó que no tiene "información actualizada de cómo están los centros de reclusión" después del bombardeo de Estados Unidos al país caribeño y confió que ese día "estaba preparada" para recibir la noticia del reencuentro con Gallo.

El mensaje del gobierno argentino a un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

"Hace como dos semanas, supimos que Nahuel se encontraba bien. Lo sabemos por medios totalmente extraoficiales, por personas que nos comentan", relató Gómez en una conversación telefónica.

Esas personas -indicó- le transmiten mensajes de su esposo. "Te mandó a decir que está bien, que sigan luchando por él", comentó aunque reconoció que tras el ataque de Estados Unidos "ahora, la situación está totalmente difícil dentro de las cárceles en Venezuela".

"Nosotros no tenemos información actualizada de cómo están los centros de reclusión. Escuchamos puros rumores, no tenemos nada oficial, no sabemos cómo están ellos, es preocupante", reclamó Gómez después de que versiones periodísticas hubieran asegurado esta tarde que Gallo había sido trasladado a desde el Rodeo 1, el centro de detención donde se sabía que estaba, hacia otro confinamiento.

Gómez agregó que las mismas personas que le brindan información sobre su marido, le aseguraron que las "cárceles están totalmente tomadas" y que "están canceladas las visitas para los presos políticos".

Víctor, el hijo en común con Gallo

Además, reveló que el hijo en común que tiene con Gallo, llamado Víctor, está próximo a cumplir los tres años. "Está emocionado por su cumpleaños, va a cumplir tres años, pero quiere a su papá. Empieza a decir 'Dónde está papá'", relató emocionada y continuó: "A mí me parte el alma porque hay veces que no sé qué decirle".

"Yo trato siempre de que Víctor tenga vigente la voz de Nahuel", acotó sobre cómo hace para seguir sosteniendo el vínculo entre padre e hijo a la distancia.

Consultada sobre cómo reaccionó al conocer la detención de Maduro y un eventual reencuentro con Gallo, Gómez contó: "Desde el sábado estaba preparada". Además, compartió lo que pensó en ese mismo momento: "Dios mío será que se nos dará el milagro el día de hoy, tenía todo los sentimientos ese día".

"Va a ser un momento de reconciliación, un momento que tanto estábamos esperando", compartió sobre cómo imagina ese momento.

