Mundo
Gendarmería
Venezuela
EXCLUSIVO A24

La mujer del gendarme Gallo sobre su posible liberación en Venezuela: "No perdemos la esperanza"

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, aseguró que no tienen información oficial sobre una eventual liberación tras los anuncios del chavismo, pero mantiene la esperanza de un reencuentro.

LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA: HABLA LA MUJER DE NAHUEL GALLO

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, remarcó hoy que "hasta el momento no tenemos ningún tipo de información" sobre la posible liberación de su marido tras el anuncio de Jorge Rodríguez, y expresó su "esperanza" de volver a reencontrarse con él.

Leé también Patricia Bullrich reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo
Patricia Bullrich reclamó la liberación del gendarme Nahuel Gallo y apuntó con dureza contra el régimen chavista

"Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información si Nahuel liberado o no. Pero no perdamos la fe y la esperanza que eso pueda ocurrir en las últimas horas", remarcó Gómez en el móvil que A24 instaló en Villa Crespo donde la comunidad venezolana aguarda novedades sobre las liberaciones.

Además, interpretó el mensaje de Jorge Rodríguez: "Esto es un gesto que están haciendo, de liberar personas inocentes, porque Nahuel es inocente y lleva 13 meses en desaparición forzada. Eso es un crimen de lesa humanidad", replicó.

nahuel gallo

También confió que cuentan con información de testimonios que le aseguraron que Gallo fue visto en el Rodeo 1. "Nosotros tenemos confirmado que Nahuel está en ese centro de reclusión, una cárcel de máxima seguridad que está en las afueras de Caracas", agregó.

"Lo único que sabemos es eso: que el lugar es horrible, es espantoso, que lo maltrataban, que le hacían cualquier tipo de violencia, no solamente física sino también psicológica", indicó.

Gómez se refirió a los cinco españoles que fueron liberados por el chavismo, según confirmó el Gobierno de ese país. "Ahora liberaron a los españoles que estuvieron desde el mes de septiembre de 2024 en desaparición forzada en Venezuela. Me siento feliz por esa familia y acá sigo yo todavía pidiendo por la libertad de Nahuel Agustín, que tiene que ser liberado", imploró

Sobre una supuesta liberación de Gallo, confió que le "llegan esos rumores". "Ya he vivido muchas desilusiones, me he desilusionado muchísimo durante varias tandas de liberación de presos políticos. Espero que esta sea la última, espero que este sea el último ocho donde yo diga esto", dijo sobre el día en el que Gallo cumple 13 meses de detención.

