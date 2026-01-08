La mujer del gendarme Gallo sobre su posible liberación en Venezuela: "No perdemos la esperanza"

"Lo único que sabemos es eso: que el lugar es horrible, es espantoso, que lo maltrataban, que le hacían cualquier tipo de violencia, no solamente física sino también psicológica", indicó.
Gómez se refirió a los cinco españoles que fueron liberados por el chavismo, según confirmó el Gobierno de ese país. "Ahora liberaron a los españoles que estuvieron desde el mes de septiembre de 2024 en desaparición forzada en Venezuela. Me siento feliz por esa familia y acá sigo yo todavía pidiendo por la libertad de Nahuel Agustín, que tiene que ser liberado", imploró
Sobre una supuesta liberación de Gallo, confió que le "llegan esos rumores". "Ya he vivido muchas desilusiones, me he desilusionado muchísimo durante varias tandas de liberación de presos políticos. Espero que esta sea la última, espero que este sea el último ocho donde yo diga esto", dijo sobre el día en el que Gallo cumple 13 meses de detención.