El anuncio del chavismo reavivó la expectativa por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo

El suboficial había viajado a Caracas en diciembre de 2024 para reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño, que residían allí desde hacía meses. El viaje, realizado durante sus vacaciones y por motivos familiares, terminó con su detención por parte de autoridades migratorias en la frontera colombo-venezolana.

Según relataron sus allegados, Gallo partió desde Luján de Cuyo, Mendoza, el 7 de diciembre de 2024 y arribó a territorio venezolano al día siguiente. Fue interceptado en un puesto migratorio bajo acusaciones de espionaje, y desde entonces el acceso a información sobre su paradero quedó severamente restringido tanto para su familia como para las autoridades argentinas, que reiteraron el reclamo por su liberación inmediata.

Las declaraciones de la esposa de Gallo a A24

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, remarcó que no tiene "información actualizada de cómo están los centros de reclusión" después del bombardeo de Estados Unidos al país caribeño y confió que ese día "estaba preparada" para recibir la noticia del reencuentro con Gallo.

"Hace como dos semanas, supimos que Nahuel se encontraba bien. Lo sabemos por medios totalmente extraoficiales, por personas que nos comentan", relató Gómez en una conversación telefónica que mantuvo anoche con A24.

Esas personas -indicó- le transmiten mensajes de su esposo. "Te mandó a decir que está bien, que sigan luchando por él", comentó aunque reconoció que tras el ataque de Estados Unidos "ahora, la situación está totalmente difícil dentro de las cárceles en Venezuela".

"Nosotros no tenemos información actualizada de cómo están los centros de reclusión. Escuchamos puros rumores, no tenemos nada oficial, no sabemos cómo están ellos, es preocupante", reclamó Gómez después de que versiones periodísticas hubieran asegurado esta tarde que Gallo había sido trasladado a desde el Rodeo 1, el centro de detención donde se sabía que estaba, hacia otro confinamiento.

Gómez agregó que las mismas personas que le brindan información sobre su marido, le aseguraron que las "cárceles están totalmente tomadas" y que "están canceladas las visitas para los presos políticos".

El caso de Germán Darío Giuliani

Otro ciudadano argentino detenido en Venezuela es Germán Darío Giuliani, abogado penalista y laboral, arrestado el 23 de mayo por las autoridades del régimen chavista. La detención fue confirmada públicamente por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aunque no se difundieron cargos formales ni detalles sobre un proceso judicial en su contra.

La familia de Giuliani denunció que se trata de una detención arbitraria y advirtió sobre la falta de información oficial sobre su paradero y su estado de salud. El caso fue incorporado a los reclamos del Gobierno argentino y de organismos de derechos humanos, que exigieron su liberación junto con la de otros ciudadanos argentinos retenidos en Venezuela.

La respuesta de Bullrich

La exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, se pronunció tras el anuncio de Jorge Rodríguez. "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados", celebró el anuncio al hacer referencia a los dos argentinos que se encuentran privados de su libertad, y por los cuales, el Estado nacional presentó reclamos internacionales.

"Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso", consideró y lanzó que "la libertad es volver".

Por último, expresó: "Vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera".