Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 7 × 8 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 7 × 8 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 289 - 56 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 56 = 233 |

233 + 27 = (?)

Resultado final: 260

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, frenar unos segundos para ordenar la cuenta ayuda a entrenar la concentración, reforzar el cálculo mental y detectar dónde suele aparecer la confusión.