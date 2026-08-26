Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 7 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 7 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 8 = 17
La expresión queda así: 17² - 7 × 8 + 27
Luego se calcula la potencia.
17² = 289
La expresión queda así: 289 - 7 × 8 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 8 = 56
La expresión queda así: 289 - 56 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
289 - 56 = 233 |
233 + 27 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, frenar unos segundos para ordenar la cuenta ayuda a entrenar la concentración, reforzar el cálculo mental y detectar dónde suele aparecer la confusión.