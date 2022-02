“ En nombre de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia ”, suplicó Guterres.

En un movimiento poco habitual para el organismo internacional ubicado en Nueva York, Estados Unidos, el secretario general de la ONU habló ante el Consejo sin un discurso preparado y, de forma también muy extraordinaria, apeló directamente al líder de una de las grandes potencias internacionales.

A Guterres, que hasta ahora siempre se había mostrado convencido de que Rusia no invadiría Ucrania, se lo vio notablemente compungido por la invasión. “En el pasado reciente hubo varias situaciones con indicaciones similares, rumores similares y yo nunca los creí, convencido de que no pasaría nada serio. Me equivoqué”, reflexionó.

rusia-ucrania.jpg Máxima tensión mundial en Ucrania ante la invasión de Rusia. (Foto: archivo)

¿Quién es António Guterres, el secretario general de la ONU?

El portugués António Guterres, que este jueves fue distinguido con el Premio Universidad de Coimbra 2022 por alzar "permanentemente su voz en defensa de la sostenibilidad y la promoción de la igualdad".

El político es "una figura excepcional, de alcance mundial, que, en los cargos de trascendencia nacional e internacional que ha ocupado, alza permanentemente su voz en defensa de la sostenibilidad y la promoción de la igualdad, causas en las que la Universidad de Coimbra también está particularmente comprometida", defendió hoy el rector de esta institución, Amílcar Falcão. También destacó la "comunión de visión, estrategia y acciones con énfasis en la Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU" de Guterres, que ya es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Coimbra (Portugal).

La presidenta de la Fundación Santander Portugal y vicepresidenta del jurado, Inês Oom de Sousa, explicó que Guterres llama la atención "sobre la necesidad de la solidaridad mundial y la creación de una nueva mentalidad que trasciende naciones, religiones y territorios".

Nacido en Lisboa el 30 de abril de 1949, Guterres fue primer ministro de Portugal (1995-2002) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2005-2015). Desde 2017 ocupa la secretaría general de la ONU. Según el programa previsto, el premio se entregará el 1 de marzo durante una sesión en la que se conmemorará el 732 aniversario de la Universidad de Coimbra. Creado en 2004 y con valor de 25.000 euros, el premio Universidad de Coimbra distingue cada año a un portugués "de inequívoco valor percibido en su área profesional".