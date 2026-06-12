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Trascendieron datos escalofriantes de la agresión que sufrió Juanita Tinelli de parte de su ex

Fernanda Iglesias confirmó los peores datos de la agresión que sufrió Juanita Tinelli en un boliche en Costanera Norte.

12 jun 2026, 14:12
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La agresión que sufrió Juanita Tinelli por parte de su ex, Bautista Cuiña, sigue generando repercusiones. El hecho, encuadrado en la Justicia como un caso de violencia de género, ocurrió de madrugada en el boliche Costa 7070, ubicado en la zona de la Costanera, y según las versiones que circularon incluyó gritos, insultos y, según la denuncia, un golpe en el rostro de la joven.

El periodista Matías Vázquez aportó en Puro Show testimonios de personas que estuvieron en el lugar: "Gente que estuvo en el boliche dice que la situación fue muy intensa y muy pesada, violenta. Se escucharon muchos gritos y efectivamente se habla de un golpe, aunque no queda claro si la gente que estaba ahí lo vio o no". Además, sumó otro dato sobre el estado de ambos esa noche: "A mi lo que me dicen es que los dos estaban un poco entonados, un poco picados, que los dos habían bebido alcohol".

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Fernanda Iglesias, que tuvo acceso al parte policial, brindó precisiones sobre el entorno del joven apuntado como agresor de Juana. Según contó, se trata de "Bautista Cuiña, un muchacho multimillonario porque es el hijo de un empresario, el dueño de una casa de electrodomésticos. Es gente de muchísimo dinero, para dar una idea todos los años organizan una fiesta a todo trapo donde canta Christian Castro, por ejemplo".

La panelista también reconstruyó los movimientos posteriores al episodio y aseguró que el joven "se escapó antes de que llegaran efectivos policiales", mientras que Juana "estaba acompañada por un custodio porque siempre está con él". Además, sumó una definición sobre la fama que tendría Cuiña en su círculo: "Es conocido el muchacho, dicen que es un bardo".

Por otro lado, se remarcó que la relación entre ambos ya venía golpeada desde antes: "Siempre se dijo que esta relación terminó mal. Terminó muy mal. Literalmente a las patadas". También trascendió que Juana no quiso ser revisada por los médicos del SAME que llegaron al lugar, por lo que las lesiones no pudieron constatarse en el momento. En tanto, Marcelo Tinelli, que se encuentra cubriendo el Mundial, se habría enterado de lo ocurrido al despertarse y revisar su teléfono, que "lo tenía explotado" de mensajes.

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¿Qué dijo Marcelo Tinelli del hecho de violencia que sufrió su hija, Juanita?

Marcelo Tinelli se enteró del episodio de violencia que vivió su hija Juanita a través de Paula Varela, panelista de La mañana de Lape, quien se comunicó con él para conocer su reacción. Según contó la periodista, el conductor se mostró preocupado y sorprendido por la noticia: "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'". Ante ese desconocimiento, Varela le envió la denuncia que su hija había realizado contra Bautista Cuiña.

Minutos después, en medio del desconcierto por la situación, Tinelli logró comunicarse con Juana y le transmitió la respuesta a Varela: "Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien".

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