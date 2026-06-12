Trascendieron datos escalofriantes de la agresión que sufrió Juanita Tinelli de parte de su ex

Por otro lado, se remarcó que la relación entre ambos ya venía golpeada desde antes: "Siempre se dijo que esta relación terminó mal. Terminó muy mal. Literalmente a las patadas". También trascendió que Juana no quiso ser revisada por los médicos del SAME que llegaron al lugar, por lo que las lesiones no pudieron constatarse en el momento. En tanto, Marcelo Tinelli, que se encuentra cubriendo el Mundial, se habría enterado de lo ocurrido al despertarse y revisar su teléfono, que "lo tenía explotado" de mensajes.

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¿Qué dijo Marcelo Tinelli del hecho de violencia que sufrió su hija, Juanita?

Marcelo Tinelli se enteró del episodio de violencia que vivió su hija Juanita a través de Paula Varela, panelista de La mañana de Lape, quien se comunicó con él para conocer su reacción. Según contó la periodista, el conductor se mostró preocupado y sorprendido por la noticia: "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'". Ante ese desconocimiento, Varela le envió la denuncia que su hija había realizado contra Bautista Cuiña.

Minutos después, en medio del desconcierto por la situación, Tinelli logró comunicarse con Juana y le transmitió la respuesta a Varela: "Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien".