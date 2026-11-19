Aunque los científicos lograron determinar la familia a la que pertenece, no pudieron asignarlo a una especie ya catalogada. Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y líder del proyecto, señaló que las muestras también fueron encontradas en remanentes glaciares de Ushuaia, del lado argentino del canal Beagle, lo que amplía su posible distribución regional.

Impacto del retroceso glaciar en el Banco Patagonia

La investigación documentó una marcada contracción del hielo en el valle Los Bronces entre 2010 y 2026, con una pérdida visible de frente glaciar en una sola temporada. Los investigadores señalan que, a diferencia de otros insectos acuáticos asociados a glaciares que habitan arroyos de deshielo, este plecóptero fue observado en el borde mismo del hielo, una franja estrecha donde convergen hielo, agua y rocas.

La falta de alas limita la movilidad del insecto, lo que lo hace potencialmente vulnerable ante la continua reducción de su hábitat por el retroceso glaciar. Si bien su estado de conservación y riesgo de extinción aún no están definidos, los científicos consideran que la población observada en Navarino podría ser especialmente susceptible.