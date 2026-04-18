De qué grave enfermedad murió la reconocida actriz Nathalie Baye

El cine francés está de duelo. Nathalie Baye, una de las actrices más queridas y respetadas de las últimas cinco décadas, falleció el viernes 17 de abril a los 77 años en su domicilio de París.
La familia de la reconocida actriz francesa Nathalie Baye confirmó su fallecimiento a los 77 años.
El cine francés está de luto: murió Nathalie Baye, a los 77 años.
El cine francés está de duelo. Nathalie Baye, una de las actrices más queridas y respetadas de las últimas cinco décadas, falleció el viernes 17 de abril a los 77 años en su domicilio de París.
Su familia confirmó la noticia a la agencia AFP este sábado, detallando que la causa de su muerte fue la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva.
Esta patología se produce por la acumulación anormal de una proteína (alfa-sinucleína) en el cerebro, lo que afecta el pensamiento, la memoria, la atención y el movimiento. Es una de las formas más comunes de demencia después del Alzheimer y suele incluir síntomas como fluctuaciones en el estado de alerta, alucinaciones visuales y problemas motores similares a los del Parkinson.
El avance de la enfermedad varía, pero en promedio las personas viven entre 5 y 8 años desde el diagnóstico.
Nacida el 6 de julio de 1948 en Mainneville (Eure), Baye inició su carrera de la mano de François Truffaut, quien la dirigió en La noche americana (1973), película que marcó su despegue internacional. A lo largo de más de 50 años de trayectoria y casi 80 películas, trabajó con grandes directores como Claude Chabrol, Bertrand Blier y Xavier Dolan.
Su salto a Hollywood llegó de la mano de Steven Spielberg en Atrápame si puedes (2002), donde interpretó a la madre de Leonardo DiCaprio. También participó en producciones internacionales como Downton Abbey: A New Era, donde encarnó a Madame de Montmirail.
Baye ganó cuatro premios César: dos como mejor actriz (por La Balance y Le Petit Lieutenant) y dos como mejor actriz de reparto. Su estilo natural, elegante y profundo la convirtió en un ícono del cine francés.
Discreta en su vida privada, fue pareja del legendario cantante Johnny Hallyday y madre de la actriz Laura Smet.
El presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje a la actriz, describiéndola como “una artista con la que amamos, soñamos y crecimos”.