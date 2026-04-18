De qué grave enfermedad murió la reconocida actriz Nathalie Baye

La reconocida trayectoria de Nathalie Baye

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Nacida el 6 de julio de 1948 en Mainneville (Eure), Baye inició su carrera de la mano de François Truffaut, quien la dirigió en La noche americana (1973), película que marcó su despegue internacional. A lo largo de más de 50 años de trayectoria y casi 80 películas, trabajó con grandes directores como Claude Chabrol, Bertrand Blier y Xavier Dolan.

Su salto a Hollywood llegó de la mano de Steven Spielberg en Atrápame si puedes (2002), donde interpretó a la madre de Leonardo DiCaprio. También participó en producciones internacionales como Downton Abbey: A New Era, donde encarnó a Madame de Montmirail.

Baye ganó cuatro premios César: dos como mejor actriz (por La Balance y Le Petit Lieutenant) y dos como mejor actriz de reparto. Su estilo natural, elegante y profundo la convirtió en un ícono del cine francés.

Discreta en su vida privada, fue pareja del legendario cantante Johnny Hallyday y madre de la actriz Laura Smet.

El presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje a la actriz, describiéndola como “una artista con la que amamos, soñamos y crecimos”.