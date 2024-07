Horror en un lujoso hotel de Bangkok: cianuro, seis muertos y una deuda letal

Embed

La policía cree que una mujer, puede haber envenenado a todos - ella también - producto de una enorme deuda contraída por un mal negocio.

Cianuro en un hotel de lujo

Seis personas aparecieron muertas en una habitación en un hotel de lujo de una cadena internacional. Los servicios de limpieza hallaron a los seis cuerpos sin vida y se llamó de inmediato a la policía. Dos de las personas son norteamericanas con asce endencia vietnamita y los 4 restantes, vietnamitas.

"Se encontró cianuro en el líquido dentro de la tetera y en las seis tazas de café", dijo el jefe de la Oficina Forense de la Policía, Trairong Phiewphan, en una conferencia. También se hallaron restos del mismo veneno en los vasos que estaban en la mesa junto a la comida que se llevó a la habitación.

El cotejo con una muestra de sangre de una de las víctimas no hizo más que confirmar lo que marcaba la trágica escena hallada en esa habitación: tenía registros de cianuro, la misma sustancia de las tazas y los vasos.

Los responsables del hotel decidieron entrar a la habitación casi un día mas tarde de la fecha de partida que no se cumplió. El espeluznante descubrimiento se hizo cuando el personal del hotel de cinco estrellas Grand Hyatt Erawan en Bangkok, en la capital tailandesa, ingresó a la suite del quinto piso.

victimas envenenadas con cianuro .jpg La policía muestra a los periodistas imágenes de las víctimas por envenenamiento en un hotel de Tailandia. (Foto: Captura de TV)

El hallazgo de los 6 muertos envenenados por cianuro

Al ingresar se encontraron los cuerpos de tres hombres y tres mujeres, una mesa llena de comida intacta envuelta en plástico y vasos usados con restos de un polvo blanco. La puerta estaba cerrada desde adentro, dijo la policía, aunque una puerta trasera quedó abierta.

Los cuerpos se encontron en dos sectores diferentes. Cuatro en la zona donde estaba la mesa con la comida intacta, pero los vasos y tasas utilizados para beber. Dos, en el salón contiguo.

victimas con cianuro ubicacion .jpg Cuatro de los envenenados estaban en torno a la mesa y dos, en la sala contigua. (Foto: Captura de TV)

La policía encontró que todo estaba preparado como si la gente estuviera a punto de sentarse a comer. Pero antes, todos bebieon té o agua y así fue que el cianuro los mató rápidamente.

La escena que hallaron los miembros del hotel y la policía al irrumpir en la habitación parece tener una explicación que encaja con una situación común de las 6 víctimas.

¿Envenenados por la deuda de un mal negocio?

El subcomisionado de la Policía Metropolitana, Noppasin Poonsawat, señaló que la hipótesis principal habla de un envenenamiento interno del grupo. Es decir, no fueron asesinados por alguien ajeno a las 6 personas.

Las primeras investigaciones indican que todos ellos, vietnamitas o de ascendencia de ese país, estaban unidos por un negocio en el cuál habían aportado una gran cantidad de dinero. Pero ese emprendimiento nunca habría sido favorable y lo único que provocó fue fuertes deudas para cada uno de los muertos.

Con estos datos conseguidos rápidamente, se cree que una de las personas, presumiblemente una mujer que habría sido la que "preparó" la mesa en la que iban a cenar, colocó el veneno en la tetera y en las jarras de agua.

Antes de abrir la cubierta de los platos, bebieron los líquidos que tenían el cianuro ya mezclado. La policía cree que tal vez, la dos personas halladas en la otra habitación intentaron llegar a un teléfono para pedir ayuda, pero el veneno hizo efecto antes.

cianuro y los policias en el hotel de lujo.jpg La policía de Bangkok cree que una de las 6 personas muertes colocó el cianuro que todos bebieron. (Foto: Captura de TV)

La policía dijo que el grupo había llegado a Tailandia de manera espaciada - no en un solo grupo - en varios días y estaban alojados en diferentes habitaciones. El día 15 de julio, la fecha de la tragedia, se reunieron en una sola habitación para cenar juntos. Pero desde la tarde, cuando recibieron la comida, no hicieron más pedidos al hotel ni llegó nadie para reunirse con ellos en esa habitación. Solo la prolongada demora en cumplir con el check-out del hotel de lujo hizo que el personal fuera a averiguar que sucedía con estas 6 personas. No respondián en ninguna de sus habitaciones y junto con la policía, los encontraron muertos por envenenamiento con cianuro, a todos reunidos en la misma habitación.

El grupo estaba conformado por tres hombres y tres mujeres con edades que iban entre los 37 y los 56 años. Por el momento, como dijimos, se descarta la participación de terceros. Se cree que la deuda de unos 28.000 dólares precipitó la decisión del enveneamiento colectivo. Lo que ahora se intenta determinar - algo muy difícil - es si fue algo consentido por los 6 integrantes o si la mujer que manipuló el veneno lo hizo por su propia determinación en solitario.