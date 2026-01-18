Impactante choque entre dos trenes de alta velocidad: hay 21 muertos y un centenar de heridos

tren españa

Caos, evacuaciones y rescate

El accidente se produjo a la altura del apeadero de Adamuz, donde rápidamente se desplegó un importante operativo de emergencia. Bomberos, ambulancias, fuerzas de seguridad y personal sanitario acudieron al lugar para asistir a las víctimas y evacuar a los pasajeros.

De acuerdo con datos aportados por la empresa Iryo, 317 personas viajaban en ese tren, mientras que más de 100 pasajeros se encontraban a bordo de la formación de Renfe. Los dos últimos vagones del tren privado fueron los más afectados por el descarrilamiento y uno de ellos quedó completamente volcado sobre uno de sus lados, generando escenas de extrema tensión.

Los pasajeros fueron evacuados en medio del desconcierto, mientras los servicios de emergencia trabajaban para asistir a los heridos y liberar a las personas que habían quedado atrapadas entre los hierros.

Testimonio clave: “Se sintió como un terremoto”

trenes

Uno de los testimonios más impactantes fue el del periodista de Radio Nacional de España (RNE), Salvador Jiménez, quien viajaba en el tren de Iryo al momento del accidente. En diálogo con el medio Málaga Hoy, relató que el impacto fue violento y repentino.

“Sentimos como un terremoto. Cuando se produjo el descarrilamiento, se cayeron las cosas, las bandejas…”, explicó. Según su testimonio, los pasajeros reaccionaron de inmediato y utilizaron los martillos de emergencia para romper las ventanillas de los vagones dañados.

“Yo iba en el primero y estamos bien. Pero el último vagón está volcado, con cristales rotos. Hay heridos seguro”, afirmó Jiménez, quien también describió escenas dramáticas durante la evacuación.

“Nos han desalojado y estamos en el apeadero de Adamuz. El último vagón está volcado completamente. Hay gente subida encima. Algunos salen por su propio pie y a otros los están sacando”, contó. Y agregó: “Hay gente con la cara ensangrentada y de miedo”.

Reacción política y coordinación nacional

El accidente generó una inmediata reacción de las principales autoridades españolas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, expresó su preocupación a través de la red social X.

“Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario”, escribió.

En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que sigue de cerca la situación: “Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”.

pedro sanchez

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó que monitorea el operativo desde las oficinas de Adif en Madrid, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso a disposición los hospitales y los equipos del SUMMA 112 para colaborar con la atención de las víctimas.

Además, Ayuso anunció que en la estación Atocha de Madrid se desplegarán equipos de apoyo psicológico y asistencia para acompañar a los familiares de las personas afectadas.