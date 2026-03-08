En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

Irán eligió a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre

La Asamblea de Expertos designó al hijo del ayatolá Ali Khamenei como máxima autoridad política y religiosa del país en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán, en reemplazo de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero durante los primeros ataques de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos y Israel.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del organismo religioso encargado de elegir a la máxima autoridad de la República Islámica. En un comunicado oficial, la asamblea informó que la designación se realizó tras un “estudio cuidadoso y extenso” y con el voto mayoritario de sus representantes.

modzhtaba-hosejni-hamenei-reuters

De esta manera, Mojtaba Khamenei se convierte en el tercer líder supremo desde la creación de la república islámica en 1979. El cargo concentra amplios poderes dentro del sistema político iraní, incluyendo el control de las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial.

La sucesión se produce en un contexto de fuerte tensión regional. La muerte de Ali Khamenei ocurrió durante el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que agravó el conflicto en Medio Oriente.

Un sucesor con fuerte influencia en el régimen

Mojtaba Khamenei, de 54 años, era considerado desde hace tiempo uno de los principales candidatos para suceder a su padre. Aunque nunca ocupó cargos electivos, mantuvo durante años una fuerte influencia dentro del aparato del poder iraní y estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica.

De perfil reservado, su figura se mantuvo generalmente lejos de la exposición pública, aunque distintos informes lo señalaban como uno de los actores más influyentes dentro del círculo cercano del líder supremo.

Su designación también refuerza el peso del sector más conservador del clero chiita dentro del régimen iraní.

Un liderazgo en plena guerra

El nuevo líder supremo asumirá el mando en medio de una escalada militar sin precedentes. El conflicto con Israel y Estados Unidos continúa con bombardeos y enfrentamientos que mantienen a la región en máxima tensión.

Además del control político y religioso del país, el cargo implica el mando sobre las fuerzas armadas y sobre la Guardia Revolucionaria, uno de los pilares del poder iraní y actor clave en la estrategia militar y regional de Teherán.

La elección de Mojtaba Khamenei marca además un hecho inusual dentro del sistema político iraní: por primera vez la conducción del país pasa directamente de padre a hijo desde la instauración de la república islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini.

