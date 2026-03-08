Irán eligió a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre

Un sucesor con fuerte influencia en el régimen

Mojtaba Khamenei, de 54 años, era considerado desde hace tiempo uno de los principales candidatos para suceder a su padre. Aunque nunca ocupó cargos electivos, mantuvo durante años una fuerte influencia dentro del aparato del poder iraní y estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica.

De perfil reservado, su figura se mantuvo generalmente lejos de la exposición pública, aunque distintos informes lo señalaban como uno de los actores más influyentes dentro del círculo cercano del líder supremo.

Su designación también refuerza el peso del sector más conservador del clero chiita dentro del régimen iraní.

Un liderazgo en plena guerra

El nuevo líder supremo asumirá el mando en medio de una escalada militar sin precedentes. El conflicto con Israel y Estados Unidos continúa con bombardeos y enfrentamientos que mantienen a la región en máxima tensión.

Además del control político y religioso del país, el cargo implica el mando sobre las fuerzas armadas y sobre la Guardia Revolucionaria, uno de los pilares del poder iraní y actor clave en la estrategia militar y regional de Teherán.

La elección de Mojtaba Khamenei marca además un hecho inusual dentro del sistema político iraní: por primera vez la conducción del país pasa directamente de padre a hijo desde la instauración de la república islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini.